小米傳要造車 雷軍親自領軍

蘋果將造車的新聞正熱，陸媒19日報導稱，全球智慧手機第3大廠小米集團確定要造車。小米此前曾欲入股中國新能源車廠蔚來遭拒。圖為蔚來的電動超跑蔚EP9。（中新社）

媒體引述消息人士指出，小米 集團確定造車，將會視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。一位知情人士稱，小米造車或將由小米集團創始人雷軍親自帶隊。消息傳出後，小米股價 在香港股市應聲大漲逾6%。

不過，小米尚未做出回應。

「晚點 LatePost」報導指出，從多個資訊源獲悉，小米已確定造車，並視其為戰略級決策，不過具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。一名知情人士稱，小米造車或將由創始人雷軍親自帶隊。

據報導，2013年，雷軍就曾兩次去美國拜訪特斯拉 CEO馬斯克（Elon Musk）。面對當時市值一年漲7倍，超過200億美元的特斯拉和它所在的智慧電動汽車行業，雷軍在自己的公眾號上撰文稱，他有「極大好奇心」。

報導稱，這一次決定造車，很可能意味著在雷軍看來，新能源汽車大的方向已相對確定，機會已大過風險。

小米確定要造車的消息傳出後，小米集團19日股價直線飆升，股價一度急升超過12%。港媒香港經濟日報指出，小米集團最新報31.85港元，升約11%，成交突破百億港元，尾市高見32.3港元，一度急漲逾12%。

這不是第一次傳出小米造車的消息。小米集團前公關部總經理、現小米集團總辦副主任徐潔雲在去年12月發布微博，表示掌握一個原則就行，但凡說小米要造車的，都是假新聞。