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建行：人民幣走強 今年看升5%

記者李仲維／綜合報導
年初至今，人民幣兌美元即期累計升幅超1%。(路透)
年初至今，人民幣兌美元即期累計升幅超1%。(路透)

中國建設銀行指出，人民幣兌美元匯率在今年仍有走強的空間，但人民幣匯率或許不如想像中強勢；預計人民幣兌美元匯率將在6.2~6.8元之間，最大升值幅度預計在5%左右。

數據顯示，今年至今人民幣兌美元即期匯率累計升幅仍超過1%，不過漲勢相較去年下半年明顯放緩。

路透援引建行金融市場部微信公眾號發布分析師胡珊珊的觀點指出，2020年來人民幣匯率的持續走強，是多重因素共振的結果，市場情緒也因此發生轉變。2021年基本面、利差、資金流入等因素，仍將繼續對人民幣匯率形成支撐，尤其是在上半年，若沒有明確的利空因素出現，人民幣匯率有望延續當前上漲勢頭。

新冠疫情的發展、經濟的復甦及中美關係仍面臨較多不確定性，且市場情緒本身也會對以上利多反應鈍化，因此，人民幣匯率整體升值動能或許不如預期強烈，且更易出現寬幅震盪走勢。

她指出，全球經濟有望從疫情拖累中溫和反彈，其中中國經濟增速將大幅反彈，但因疫情易反覆，經濟復甦步伐面臨較大不確定性。

若疫苗有效，疫情在全球範圍內逐步得到控制，全球經濟復甦，中國經濟的領先優勢在下半年可能進一步收窄，人民幣匯率的升值動能也將逐步減弱。

但若疫苗未能如期投入使用，或疫情超預期反覆，全球經濟復甦被延後，疫情對經濟的永久性傷害加深並延長，中國能否獨善其身很難確定，人民幣匯率面臨的不可預知因素增多。

她分析，在目前中美利差維持高點的基礎上，利差邊際擴大的空間有限，很可能將趨於收斂。高利差本身會吸引跨境資金持續流入，從而對人民幣匯率形成強有效支撐，但利差的邊際收斂，將限制人民幣升值幅度。

此外，中國人民銀行仍然可以市場化的方式影響人民幣與美元的供求；若未來人民幣匯率順周期波動加強，不排除對人民幣匯率進行一定程度的逆周期調節。

人民幣 匯率 疫情

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