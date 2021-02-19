我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2789萬 破49萬死

疫情重創 加州失業金申請人數再創新高

德州冰風暴效應 台塑全面漲報價

記者曾仁凱、編譯任中原／綜合報導

德州冰風暴，美國原油生產劇減，原油價格持續上揚，拉動中下游石化原料跟漲。根據台塑18日出爐的石化報價，PE（聚乙烯）系列包括HDPE、LDPE和LLDPE等產品價格全面上漲，漲幅約2%，重新站回去年12月的高點，台灣台塑、台聚、亞聚等將受惠。

北極寒流肆虐美國，使每天原油產量劇減逾400萬桶，約占全美日產量40%，引發國際油市搶油風潮，布蘭特油價18日一度衝破每桶65美元，寫下去年1月來新高；西德州油價一度漲到62.26美元，之後回落到61.63美元，仍上漲0.49美元。

此次德州冰風暴重創當地石化業，包括雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）、台塑美國等，都宣布暫時停工，初步統計，美國將近三分之一的原油生產中斷。

台塑集團主管表示，這波美國暴風雪，影響可能比去年8月的颶風Laura還要大。因為實在太冷，管線都結冰，上游的煉油及烯烴設備停工，下游跟著缺料；加上當地電網也受到影響，許多地區面臨停電，機器根本沒法開。現在只能等本周日天氣變好後陸續復工，影響可能數個星期。

受此影響，市場預期美國出口到亞洲的原料變少，市場供給轉緊，石化原料價格開始蠢動。根據台塑昨天最新出爐的石化報價，LDPE（低密度聚乙烯）每噸價格從上周1,380美元漲到1,400美元，漲幅1.4%，創下連續第三周上漲，已經站回去年12月的高點；HDPE（高密度聚乙烯）和LLDPE（線性低密度聚乙烯）每噸價格1,020美元漲到1,040美元，漲幅約2%，同樣回到去年12月的高點。國內生產PE系列產品包括台塑、台聚、亞聚等，可望受惠這波價格上漲。

至於先前漲多的PVC、EVA和PP等原料價格，則暫時維持不動。台塑主管解釋，主要是相關產品先前就受到疫情影響，加上貨櫃海運缺櫃等問題，美國的貨基本上很少賣到亞洲來，因此第一時間並沒有因為德州冰風暴馬上調整價格，至於後續則要觀察市場供需情況。

去年8月底美國墨西哥灣遭遇Laura颶風襲擊，帶動PVC、EVA等中下游石化原料去年底價格大漲一波，原本預期今年初之後各廠陸續恢復正常生產，如今碰到德州冰風暴，可能引爆新一波石化原料價格上漲。

美國 美元 德州

上一則

瑞幸開放加盟店 1月增120家門市

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

災難面前 「自由、獨立」幫倒忙

災難面前 「自由、獨立」幫倒忙
寒流斷電 州長：ERCOT須負全責

寒流斷電 州長：ERCOT須負全責
供水系統凍損 1200萬人陷水荒

供水系統凍損 1200萬人陷水荒
德州民眾玩具、欄杆當柴燒 準備融雪當水喝

德州民眾玩具、欄杆當柴燒 準備融雪當水喝

熱門新聞

股神巴菲特旗下的波克夏公司去年最後3個月減持蘋果。(路透)

巴菲特減持蘋果 秘密買進三支個股

2021-02-16 18:13
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
離岸人民幣匯率15日盤中升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元的32個月高點。路透

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

2021-02-15 10:04
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假

德州民眾遇風暴無電可用 參議員克魯茲卻赴墨西哥度假
全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆

全裸趴瀕危大象！傳奇球星愛女被轟爆
暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人

暴風雪再襲南部至東北部 今明影響逾億人
德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生
麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%

麥康諾與川普撕破臉 選後支持度驟跌29%