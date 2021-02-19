德州冰風暴效應 台塑全面漲報價

德州 冰風暴，美國 原油生產劇減，原油價格持續上揚，拉動中下游石化原料跟漲。根據台塑18日出爐的石化報價，PE（聚乙烯）系列包括HDPE、LDPE和LLDPE等產品價格全面上漲，漲幅約2%，重新站回去年12月的高點，台灣台塑、台聚、亞聚等將受惠。

北極寒流肆虐美國，使每天原油產量劇減逾400萬桶，約占全美日產量40%，引發國際油市搶油風潮，布蘭特油價18日一度衝破每桶65美元 ，寫下去年1月來新高；西德州油價一度漲到62.26美元，之後回落到61.63美元，仍上漲0.49美元。

此次德州冰風暴重創當地石化業，包括雪佛龍（Chevron）、西方石油（Occidental Petroleum）、台塑美國等，都宣布暫時停工，初步統計，美國將近三分之一的原油生產中斷。

台塑集團主管表示，這波美國暴風雪，影響可能比去年8月的颶風Laura還要大。因為實在太冷，管線都結冰，上游的煉油及烯烴設備停工，下游跟著缺料；加上當地電網也受到影響，許多地區面臨停電，機器根本沒法開。現在只能等本周日天氣變好後陸續復工，影響可能數個星期。

受此影響，市場預期美國出口到亞洲的原料變少，市場供給轉緊，石化原料價格開始蠢動。根據台塑昨天最新出爐的石化報價，LDPE（低密度聚乙烯）每噸價格從上周1,380美元漲到1,400美元，漲幅1.4%，創下連續第三周上漲，已經站回去年12月的高點；HDPE（高密度聚乙烯）和LLDPE（線性低密度聚乙烯）每噸價格1,020美元漲到1,040美元，漲幅約2%，同樣回到去年12月的高點。國內生產PE系列產品包括台塑、台聚、亞聚等，可望受惠這波價格上漲。

至於先前漲多的PVC、EVA和PP等原料價格，則暫時維持不動。台塑主管解釋，主要是相關產品先前就受到疫情影響，加上貨櫃海運缺櫃等問題，美國的貨基本上很少賣到亞洲來，因此第一時間並沒有因為德州冰風暴馬上調整價格，至於後續則要觀察市場供需情況。

去年8月底美國墨西哥灣遭遇Laura颶風襲擊，帶動PVC、EVA等中下游石化原料去年底價格大漲一波，原本預期今年初之後各廠陸續恢復正常生產，如今碰到德州冰風暴，可能引爆新一波石化原料價格上漲。