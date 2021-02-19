A股紅盤日 產業龍頭臉綠 股王貴州茅台跌5% 市值蒸發249億美元

A股上證指數牛年第一個交易日收盤續創五年新高，但深成指及創業板指數卻下跌做收。（路透）

A股牛年首個交易日開紅盤，上證指數 收3675.36點，續創五年新高，上漲0.55%，但值得注意的是，A股開高走低，包括A股股王貴州茅台在內的多檔產業龍頭股卻帶頭下跌，讓A股後市出現隱憂。

中國基金報報導，在這波慘烈的開局背後，以貴州茅台為代表的基金重倉股，成為這次股價迅速下滑主力軍，其中貴州茅台跌5%，市值蒸發超過人民幣 1600億元（約249億美元 ）。

華爾街見聞報導，A股三大指數昨天全線開高，滬指一度站上3700點，但隨後漲幅回落，收盤指數上漲0.55%，但深成指由紅翻黑，下跌1.22%；創業板指數跌幅最大達到2.74%。

類股方面，有色金屬類股全線爆發，包括紫金礦業、洛陽鉬業、盛和資源等多股開盤漲停。

受春節檔期票房金額創紀錄影響，影視類股全線走高，歡瑞世紀已經連五天漲停板，北京文化也是開盤就一字漲停。

與有色金屬、影視的光鮮亮麗形成鮮明對比，基金重倉的各種產業龍頭股卻摔得很重，其中春節前才創下歷史新高價的貴州茅台大跌5%，跌破人民幣2500元（約389美元），致白酒類股全面崩跌，ST捨得跌停，順鑫農業逼近跌停。電池龍頭股寧德時代跌3.7%；眼科龍頭股愛爾眼科跌3%；家電龍頭股美的集團跌近9%；火腿龍頭股雙匯發展跌近6%。

路透報導，凱興資產管理投資長胡雲龍認為，之前的大漲將部分類股的估值推至高點後，法人已開始重新調整資產配置，轉向估值較低的類股，例如銀行和證券類股。

21世紀經濟報導，A股18日開高走低，讓市場感到意外，因為在春節長假期間，海外權益市場基本是全線上漲，例如與A股關係最緊密的港股，從除夕（2月11日），到初五（2月16日）、初六（2月17日）的三個交易日中三連陽，恒生指數累計上漲3.48%。

至於A股後續策略，證券時報報導，源達慧選股團隊認為，國外疫情好轉加速國際經濟復甦，加上大陸經濟復甦的大背景之下，依然關注順周期品種，有色資源、化工、受益春節效應的大消費，以及在市場分化下被錯殺的低估績優龍頭股。

和信投顧指出，指數雖然高開低走，但趨勢並未受到任何影響，3600點支撐作用非常強勁，反而下跌就是買入的最好機會，中短期重點關注有色，資源類，以及有兩會預期的科技，軍工。