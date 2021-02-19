人行收錢404億美元 牽動A股資金來源

A股開高走低的一個重要原因是中國人民銀行意外大舉回籠資金高達人民幣 2600億元（約404.6億美元 ），讓投資人擔心A股資金來源可能受限。

中國牛年首個工作日，中國人民銀行公告，春節後現金逐步回籠，進行人民幣2000億元（約311.3億美元）中期借貸便利（MLF）操作和200億元逆回購操作，維護銀行體系流動性合理充裕。

其中，2000億元MLF期限為1年，中標利率2.95%；200億元（約31.1億美元）逆回購期限為7天，中標利率2.20%。值得注意的是，昨天有人民幣2800億元（約435.8億美元）逆回購到期以及2000億元MLF到期，因此單日淨回籠高達人民幣2600億元。

數據顯示，2月初至春節前夕，人行總共淨投放人民幣460億元（約71.6億美元），投放規模較往年明顯降低。

中信證券明明團隊指出，春節前資金面的超預期波動主導利率上行，春節後存在一定流動性缺口，資金面預計維持緊平衡。貨幣 政策仍然是以穩為主，目前尚不需要擔憂貨幣政策的轉向，關注短期擺布節奏。

方正證券首席經濟學家顏色認為，節後流動性不會太過充裕，總體來說，流動性將實現淨回籠，資金面維持節前緊平衡的格局。

東吳證券宏觀分析師邵翔表示，今年年初政府債券融資壓力相較前兩年明顯下降等因素，也使人行大幅投放流動性的必要性下降。

在日前發布的「2020年第4季中國貨幣政策執行報告」中，對於下一階段貨幣政策操作，人行表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，堅持穩字當頭，不急轉彎，把握好政策時度效，處理好恢復經濟和防範風險的關係，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。