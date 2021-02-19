攜手吉利汽車 百度智慧電動車3年後亮相

百度與吉利汽車合作，預計三年內推出一款智慧電動汽車。（中新社）

百度 董事長李彥宏18日在財報會議上透露，百度與吉利汽車 合作，預計三年內推出一款智慧電動汽車，已選好品牌名稱，並採用百度的阿波羅自動駕駛系統和百度大腦平台。

百度18日公布去年財報，去年營收人民幣1071億元（約166.7億美元 ），與前年相近，獲利人民幣220億元（約34.2億美元），年增21%。公司預估，今年第1季營收將介於人民幣260億元到285億元（約40.4億美元到44.3億美元），年增15%到26%，核心收入年增26%到39%。

TechWeb報導，百度今年1月宣布，將與吉利成立一家智慧汽車公司，新公司將利用百度在智慧駕駛方面的技術，以及吉利在汽車生產方面的經驗生產智慧電動汽車。

李彥宏首度透露雙方合作的最新情況指出，目前雙方的合資項目進度非常好，已任命該公司的CEO，也選好品牌名稱，一般新的電動汽車產品從立項到推出大約需要三年時間，合資公司的時間表估計也大概類似。

吉利控股表示，此次合作將基於吉利最新研發的全球領先純電動架構SEA浩瀚智能進化體驗架構展開。

李彥宏在會議上表示，阿波羅自動駕駛系統（Apollo）和百度大腦都是開放性的平台，公司將繼續同其他車企的合作，提供所需的產品和技術服務，過去的情況是沒有公司願意做「第一個吃螃蟹的人」，所以多數公司選擇等待，這個合作項目具有旗艦特點和示範性，相信其他車企將跟進，進而提升阿波羅業務的營收。

去年全年，百度App月活躍用戶數達5.44億，每日登錄用戶占逾70%，年升18個百分點；百家號創作者數量達380萬。