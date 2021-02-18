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中國無人機製造商億航遭空頭狙擊 股價1天崩跌63%

記者林宸誼／綜合報導

美國做空機構Wolfpack Research日前發布報告，表示中國無人機製造商億航，是一檔「精心拉抬的個股」，並對產品、製造、營收與合作夥伴關係撒謊， 16日該公司股價那斯達克急墜63%，市值一夜蒸發41億美元

億航回應指出，Wolfpack報告包含「大量錯誤、未經證實的陳述和對資訊的曲解，公司符合美國證交會和那斯達克的規定，將考慮採取任何必要和適當的行動，以保護公司及其所有股東的利益。」路透報導，受消息衝擊，億航股價當日大跌62.7%至46.3美元，市值一夜蒸發41億美元。

億航被稱作「無人機第一股」，2019年12月12日在那斯達克上市，在被做空之前，億航股價一路走高，從去年12月至今年2月15日，股價從14美元飆升至124美元，累計漲幅達到750%。

科創板日報報導，Wolfpack先前曾和渾水聯手做空過愛奇藝，導致當天愛奇藝的股價大跌11%，但最後以失敗告終；此外，這家機構還做空過跟誰學。

在做空億航的報告中，Wolfpack主要質疑與主要客戶關係存在虛假、涉嫌收入造假、宣傳稿敘述不實，存在誤導嫌疑、經營活動不實共四點。

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