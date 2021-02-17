台積訂單塞爆 急調千人趕工

金牛年景氣續旺，為迎接春節後強大的訂單需求，科技大廠台積電 、聯電、日月光年後加速調派人力，擴增產能，其中台積電預定增派千位員工，支援南科18廠，投入5奈米擴建及3奈米新建工程；太陽能廠茂迪、元晶也因訂單滿手，春節期間不僅加班趕工，甚至還每天加發紅包及達標獎金，全力衝刺業績。

台積電、聯電、世界和力積電等晶圓代工廠，是目前訂單能見度最高的半導體族群。其中台積電就傳出春節大發加班獎金，就連年節例行歲修也因產能滿載「沒空」，其他業者也透露，今天「開工」只有收假的儀式感，其實春節期間各廠早已忙翻天。

台積電由於蘋果、高通、超微、聯發科等四大客戶訂單湧進，先進製程訂單持續爆滿，傳出為此將於農曆年後緊急調度「千人部隊」至先進製程生產大本營南科廠區協助生產，凸顯供不應求的盛況。

對於相關傳聞，台積電16日強調，南科各廠區生產都按照計畫進行。台南地方消息則傳出，台積電為衝刺先進製程生產，近期將分5、6批調度工程師前往南科支援，總數高達上千人。

為加速推動5奈米及3奈生產大本營的南科18廠產能布建，台積電今年春節已要求營造廠提早在大年初三開工，並以每人加發新台幣4000元紅包，作為獎勵。

台積電ADR在台股 春節休假期間獲得國際投資人青睞，自美國 時間5日至12日，股價波段漲幅逾8%，較普通股封關價溢價逾24%。

預期外資將對台積電認錯回補，成為今日開紅盤多頭指標。台積電ADR周2早盤漲1.7%，創新高。

台積電南科廠區是生產5奈米與16奈米等先進製程重鎮。台積電先前已規畫，南科晶圓18廠3期會在今年量產，而在3期廠區都量產時，12吋晶圓年產能會超過100萬片，屆時在當地工作的員工將達1.4萬人。

台積電南科廠區於2018年已部署上萬名人力，隨著先進製程生產與擴產緊鑼密鼓進行中，在南科當地的生產大軍持續擴大。台積電此次傳出再大舉追加調派支援南科廠區的人力，成為業界話題。

業界人士透露，隨著投片量大增，台積電先進製程訂單能見度已達2022至2023年。