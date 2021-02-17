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A股明開盤 上漲機率高

記者李仲維／綜合報導

A股18日將迎來牛年首個交易日，市場觀點認為，對比過去春節行情，今年節後股市上漲的機率會更高一些。

鼠年最後一個交易日（2月10日），A股延續上漲態勢，以三連漲封關。滬指上漲1.43%，報收3655點；深成指上漲2.12%，報收1萬5962點；創業板指上漲2.39%，報收3413點。牛年的第一個交易日，A股表現備受投資人關注。

國信證券統計過去21個年度春節前後市場價格平均走勢情況發現，春節後A股市場上漲的機率較大，且有一定持續性。在過去21年中，春節開盤後一周（五個正常交易日）和一個月（22個正常交易日），分別有16次和14次上證綜指價格呈現上漲，上漲機率分別為76%和66%，節後股市上漲的機率更高一些。

粵開證券指出，節假日期間如果沒有超預期擾動出現，這種強勢反彈在節後有望延續，大消費類股有望持續受益，但不宜輕易追高。節後重點關注即將召開的大陸全國兩會，提前布局兩會行情。在配置方向上，關注業績預期向好且估值處於較低區間的品種，中長期布局景氣上行趨勢較為明朗的品種，比如化工、新能源等。

國海證券也認為，節後市場有望迎來類股輪動，銀行類股有望受益於經濟的持續復甦，值得配置；醫美概念和汽車屬於大消費範疇，未來消費升級趨勢未變，也值得關注。

對於春節假期後的市場流動性問題，瑞銀投資研究部亞洲經濟研究主管汪濤預計，今年大陸寬鬆政策會逐步退出，貨幣和信貸政策收緊，並推動宏觀槓桿率小幅下降。她認為，大陸貨幣和信貸增速放緩大方向明確，但政策操作或許有反覆，市場利率也可能會隨之波動。

證券 全國兩會 投資

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