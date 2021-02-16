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數位人民幣載具多元化 滑雪手套、智慧表都能當錢包

記者林宸誼／綜合報導
中國今年力推數位人民幣，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。（路透）
中國今年力推數位人民幣，深圳、蘇州、成都、雄安是目前開展數位人民幣內測的四個試點城市。（路透）

北京數位人民幣試點已經開啟，走訪試點場景王府井地區發現，除了數位人民幣軟錢包以外，還推出了許多線下場景、新功能、新設備，例如可以透過ATM存取，或者是帶有雙離線功能等。

上海財聯社報導，例如工商銀行王府井地區兩家支行的ATM機上，可以存取數位人民幣；郵儲銀行推出多種卡片類「硬錢包」，其中「貼貼卡」為可充電、可支持更多雙離線功能的卡片錢包。

中國銀行則與中國聯通合作，推出帶有數位人民幣功能的滑雪手套、胸章及智慧手表等穿戴設備，提前為冬奧落地場景試水。

先前中國央行的數位貨幣DCEP，已先行在深圳、蘇州、雄安、成都、北京及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。

數位貨幣也被寫進多地「十四五」規劃綱要草案，北京市提出，穩妥推進數位貨幣研發應用，發展全球財富管理。

廣東省提出，支持深圳、廣州爭取建設法定數位貨幣實驗區參與制定金融科技國家標準。

深圳市提出，推動大數據、雲計算、數位貨幣、區塊鏈等數位產業加快發展，加快培育平台經濟等數位化新業態。

中信建投證券首席證券分析師張玉龍指出，與電子支付相比之下，央行數位貨幣具備了壁壘低、成本低、安全性高等多項優勢，此外還有助於節省紙幣的發行成本，提高支付清算效率和央行對貨幣供給和流通的控制力。

張玉龍認為，從測試進展和高層講話來看，央行對數位貨幣保持熱情，預計「十四五」期間數位貨幣的應用進程將加速，所以跟數位貨幣相關行業也將迎來較快發展，可重點關注區塊鏈加密技術服務機構、數位化服務商及相關金融設備供應企業。

使用數位人民幣不必擔心網路不給力，就算沒有網路，只要手機有電，就可以順利完成支付...
使用數位人民幣不必擔心網路不給力，就算沒有網路，只要手機有電，就可以順利完成支付。（取材自澎湃新聞）

貨幣 人民幣 央行

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