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「新能源車之都」封號 中國地方政府爭搶

記者蔡敏姿／綜合報導

電動車浪潮席捲全球，中國地方政府搶奪「新能源汽車之都」封號，上海押注特斯拉，合肥豪賭蔚來，珠海國資傳投資FF（法拉第未來），地方引進車企看好將拉動汽車產業鏈和周邊經濟成長。

鳳凰財經報導，從蔚來、小鵬、理想、拜騰這些電動車企的背後都離不開政府資金的支持。其實，中國地方政府比誰都著急，引進車企主因是可拉動整體汽車產業鏈和周邊配套產業的發展，從而促進城市就業。

高風險帶來高回報，同樣適用於政府風投基金。DCCI互聯網研究院院長劉興亮分析，以合肥投資蔚來說，去年4月一筆人民幣70億元股權融資，至少為合肥帶來人民幣1,000億元回報。得到政府稅收等政策優惠的車企，在發展壯大之餘，又可以反哺當地的汽車產業鏈，雙向互惠互補。

尤其在網路格局定型下，新能源汽車成為各地押注的新賽道。因為地方政府都看到像阿里對於杭州城市的拉動效果，都希望能夠找到下一個「類阿里」的潛力型公司。

新能源汽車成為2020年的崛起年，中國電動車三雄鹹魚翻生，理想、小鵬上市不到一年，市值從IPO階段的50億美元，站上300億美元以上，蔚來更是突破900億美元，僅次於比亞迪的中國第二大汽車公司。

電動車企看中市場新生態，地方政府看到的則是背後的龐大產業聚集價值。上海引進特斯拉，相關新能源汽車的企業已達1.2萬家。借助特斯拉的「鯰魚效應」，上海汽車產業迅速擴展。

另外，合肥在投資零跑汽車後，已經擁有蔚來、江淮、長安、吉利等50多個新能源汽車產業項目，並集聚蔚來、江淮、國軒高科和華霆動力、巨一電機等新能源汽車產業鏈上下游企業120多家。

騰訊網報導，被傳引進FF的珠海，去年頒布新規將圍繞多個高端製造產業打造五大千億級新興產業集群，其中包括「新能源與新能源汽車」。

汽車 中國 電動車

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