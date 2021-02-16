中國電動車 1月產銷倍增

中國汽車 工業協會發布統計顯示，1月中國汽車產銷量分別年增34.6%和29.5%，其中，新能源車飆速成長，1月產銷量年增2.9倍和2.4倍，分析稱，2021年中國車市將呈現前高後低，消費成長壓力不容忽視。

新華網報導，由於去年1月是春節及疫情 停工，比較基期較低，若按月來看，1月中國汽車產銷量分別達238.8萬輛和250.3萬輛，分別月降15.9%和11.6%。

乘用車產銷量分別達191萬輛和204.5萬輛，分別月降18.1%和13.9%，年增32.4%和26.8%。在乘用車主要品種中，與上年同期相比，交叉型乘用車產銷下降，其他乘用車品種產銷均呈現成長，其中基本型乘用車和運動型SUV增速較明顯。

新能源汽車比去年同期穩步成長，1月產銷量分別達19.4萬輛和17.9萬輛，分別月降17.8%和27.8%，年增2.9倍和2.4倍。與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產銷保持快速增長，純電動汽車增速更顯著。

1月新能源車企大幅成長，蔚來汽車賣7,225輛，居中國電動車三雄之首。分析認為，中國新能源車市場化轉型中，年初高速成長開新局，預期將平緩上行，與傳統車走勢將同步化。

數據顯示，蔚來汽車賣7225輛，年增3.5倍、小鵬汽車賣6015輛，年增4.7倍、理想汽車賣5,79輛，年增3.5倍、比亞迪賣2萬178輛，年增1.8倍。

中國經濟網報導，乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹表示，受疫情影響，去年1月銷售期僅20多天，銷量基數較低，是今年1月汽車銷量年增幅較高的主要原因。此外，春節臨近、消費者突擊購車，推助1月車市「開門紅」。

對平均增幅貢獻最大的是新能源汽車企業，尤其是電動車，這主要是由於產品供給能力和技術水平不斷提升，私人消費新能源汽車數量大幅增長，帶動整體銷量增長。

崔東樹指出，政策和補貼對新能源汽車市場的影響逐步減弱，符合市場需求的新品對新能源汽車大幅成長。許多新能源車企銷量大幅提升，標誌著新能源汽車進入一個新發展階段。