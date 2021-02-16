疫情催化 中國無人經濟大爆發 去年相關企業新增逾1.9萬家

在新冠疫情 催化下，目前中國 已超過7.3萬家「無人經濟」相關企業，光是2020年就增加超過1.9萬家，是成長最快的一年。專家認為，「無人經濟」不僅滿足消費者個性化需求，還能提升效率、降低成本，「有人的地方就可能有無人經濟」。

無人經濟是以互聯網為基礎，借助大數據、人工智慧 識別、物聯網等傳感技術，減少勞務輸出，降低成本，提高效率的新型消費關係。

目前在市場上主要有無人超市、無人物流、無人駕駛、無人工廠、無人銀行等。

中南財經政法大學數位經濟研究院執行院長盤和林認為，多元化、科技化和時尚化，是未來服務業的發展趨勢，無人經濟不僅能滿足消費者的個性化需求，還能提升效率、降低成本，有廣闊的發展前景。

舉例來說，「無接觸服務」在防疫期間被廣泛運用。京東物流推出的無人配送車為醫護人員運送物資，由機器人在隔離區送藥送餐、回收醫療垃圾等工作，這些嘗試獲得廣泛好評。

中國國家資訊中心首席資訊師張新紅認為，隨著人工智慧技術的進步，機器會愈來愈聰明，能幫助人類做更多的事，更多的新職缺、新業態、新模式也會被創造出來。

一台占地不大的機器，貨架上陳列泡麵、洋芋片、麵包等零食，消費者只需掃一掃門上的二維碼，取出心儀的貨品，關上門後，手機就能收到支付訂單。這樣的無人貨架，在中國各大城市的辦公大樓裡，已經十分普遍。

天眼查發布的數據顯示，目前中國已經有超過7.3萬家無人經濟相關企業。