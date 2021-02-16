我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

拜登政府首位下台官員！白宮副發言人「威脅記者」請辭

離岸人民幣匯價 衝上32個月新高

記者林宸誼／綜合報導

美國經濟復甦步伐不確定的情況下，儘管在岸人民幣在農曆春節期間休市，不過反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元匯率15日一度升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元，衝上32個月來高點。

截至昨天21時，離岸人民幣兌美元匯率報6.4042。

彭博報導，離岸人民幣是今年迄今表現最好的貨幣，繼去年大幅升值7.1%後，從去年12月31日以來再持續升值1.5%。

香港外匯分析FXStreet報導，大華銀行集團（UOB Group）外匯策略師表示，美元兌人民幣在接下來的一到三周，仍有進一步下跌的空間，並在未來幾周測試6.40匯率關卡。

香港匯通財經報導，美國上周四（11日）公布的周度請領初請失業金人數弱於預期，加深了人們的擔憂，也就是美元之前的漲勢，所消化的美國經濟復甦速度過快，因此BDSwiss Group投資研究主管Marshall Gittler認為，美元前景仍較弱。

荷蘭國際集團（ING）分析師認為，在美國經濟復甦步伐不確定的情況下，這是一種「整固情緒」（指市場橫向整理）。倒是富國銀行的利率策略師Zachary Griffiths表示，美元漲勢失去動力，但還沒有準備好放棄短期美元看漲觀點。

德國新蘇黎世報報導，儘管新冠病毒仍在流行，但仍看好今年人民幣將繼續堅挺，人行將有餘力採取更多措施應對。

美元 人民幣 美國

上一則

五大平台灑紅包 超過百億人民幣

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

「連壞消息都變好消息」的市場！銅價漲至2012年來最高

「連壞消息都變好消息」的市場！銅價漲至2012年來最高
亞洲經濟報喜 全球股市歡騰

亞洲經濟報喜 全球股市歡騰
紐約市復甦第一步 曼哈頓、布魯克林出現最大房市漲幅

紐約市復甦第一步 曼哈頓、布魯克林出現最大房市漲幅
美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

美元指數下挫 離岸人民幣站上32個月高點

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
圖：pixabay

屋主可享哪些稅賦優惠？

2021-02-15 11:42
圖：pixabay

諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

2021-02-08 13:18
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02
中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米行情從去年底開始急速上漲。Getty Images

中國大買玉米 牛市能持續多久？

2021-02-14 10:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情

不怕冷！2女開20公里路只為低溫「車震」…警撞破激情
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！

孫藝真擁「隱藏版美胸」比基尼辣照又被翻出！
加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼