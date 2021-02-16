離岸人民幣匯價 衝上32個月新高

在美國 經濟復甦步伐不確定的情況下，儘管在岸人民幣 在農曆春節期間休市，不過反映國際投資人預期的離岸人民幣兌美元 匯率15日一度升值0.31%，報人民幣6.4015元兌1美元，衝上32個月來高點。

截至昨天21時，離岸人民幣兌美元匯率報6.4042。

彭博報導，離岸人民幣是今年迄今表現最好的貨幣，繼去年大幅升值7.1%後，從去年12月31日以來再持續升值1.5%。

香港外匯分析FXStreet報導，大華銀行集團（UOB Group）外匯策略師表示，美元兌人民幣在接下來的一到三周，仍有進一步下跌的空間，並在未來幾周測試6.40匯率關卡。

香港匯通財經報導，美國上周四（11日）公布的周度請領初請失業金人數弱於預期，加深了人們的擔憂，也就是美元之前的漲勢，所消化的美國經濟復甦速度過快，因此BDSwiss Group投資研究主管Marshall Gittler認為，美元前景仍較弱。

荷蘭國際集團（ING）分析師認為，在美國經濟復甦步伐不確定的情況下，這是一種「整固情緒」（指市場橫向整理）。倒是富國銀行的利率策略師Zachary Griffiths表示，美元漲勢失去動力，但還沒有準備好放棄短期美元看漲觀點。

德國新蘇黎世報報導，儘管新冠病毒仍在流行，但仍看好今年人民幣將繼續堅挺，人行將有餘力採取更多措施應對。