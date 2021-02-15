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順豐砸22億美元收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下嘉里物流

記者林汪靜／香港15日電

中國快遞業龍頭順豐控股宣布，擬收購「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流51.8%股權，價格約港幣175.5億元（約22.6億美元）。不過，此次順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。

澎湃新聞報導，順豐控股擬透過全資子公司Flourish Harmony以現金方式收購嘉里物流51.8%的購股權，公告指出，若成功完成本次交易，嘉里物流仍將保持聯交所主板上市地位，其公眾持股比率將從25%更改為15%。

香港經濟日報報導，而嘉里物流將台灣業務以近新台幣45.4億元（約1.6億美元）售予嘉里控股，即順豐不會持有嘉里物流原本的台灣業務。

對於收購的目的，公告披露，是為了進一步提升一體化綜合物流解決方案能力，完善貨運代理及國際業務的戰略布局，在此基礎上，順豐控股與嘉里物流透過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，實現雙方業務的更好發展。

公告還披露，交易完成後，順豐控股與嘉里物流還會積極探索科技、運力資源、倉儲資源、清關能力等方面的協同效應，充分發揮各自優勢，進一步為股東創造價值。

據了解，截至目前，郭氏集團Kerry Group Limited透過間接的方式合計持有嘉里物流總股本的63.1%，為嘉里物流控股股東。

公告顯示，2019年度，嘉里物流營收港幣411.3億元，淨利潤港幣52億元。去年上半年，嘉里物流營收港幣218.8億元，淨利潤港幣10.7億元；截至去年上半年，嘉里物流總資產港幣490.8億，總負債港幣210.9億元。

台灣 營收 美元

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