鴻海入股英商強攻數位健康 投資100萬英鎊取得1席董事

GyroGlove是全球首款為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備。（圖：鴻海提供）

鴻海 科技集團日前宣布，與英國神經醫療設備公司GyroGear建立合作夥伴關係，未來將協助GyroGear打造為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備GyroGlove，並協助後續在亞洲地區的製造與行銷宣傳。鴻海同時也參與GyroGear近期的種子輪募資，投資 100萬英鎊（約138.6萬美元）並取得一席董事。

鴻海科技集團中央投資總處長詹晉宗表示，此次與GyroGear是鴻海推動「3+3」（電動車、數位健康、機器人三大產業及人工智慧、半導體、新世代通訊技術三項技術）策略的一環，象徵鴻海的製造領域實力和相關技術有機會創造更多不同的可能性，同時有助提升集團數位健康的實力，進一步發掘潛在商機，提高股東報酬率。

GyroGear創始人FaiiOng指出，透過此次合作，鴻海所提供的品質管理、技術知識以及布局全球的供應鏈網絡，將能支持GyroGear在全球各地實現在地生產GyroGlove的目標，同時也能不斷優化相關技術和專業知識。

鴻海與GyroGear也正計畫在台灣 建立一個研發中心，專注於硬體和軟體開發，AI機器學習和臨床大數據研究，進一步加快數位健康產品和應用領域的布局。

鴻海表示，GyroGlove利用陀螺儀功能以機械方式控制手部震顫，當患者因帕金森氏病或原發性震顫而使得手部出現無法控制的顫抖情況時，透過穿戴GyroGlove就能恢復手部功能，提升生活自理能力。

根據統計，目前全球有超過2億人受到顫抖症狀影響，其中有超過半數在亞洲地區，患有帕金森氏病或原發性顫抖症，預估到2030年將成長一倍。鴻海指出，GyroGlove是目前正在開發中的可穿戴裝置，在提高顫抖患者的手部穩定方面，已取得相當不錯的成果。其小巧輕便的包裝中配有可拆卸式安全帶，未來透過優化設計將具有美觀與方便性。產品在北美和歐洲地區推出後，鴻海將擁有在亞洲生產和獨家銷售GyroGlove的所有權。