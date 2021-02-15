我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

鴻海入股英商強攻數位健康 投資100萬英鎊取得1席董事

記者何佩儒／台北15日電
GyroGlove是全球首款為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備。（圖：鴻海提供）
GyroGlove是全球首款為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備。（圖：鴻海提供）

鴻海科技集團日前宣布，與英國神經醫療設備公司GyroGear建立合作夥伴關係，未來將協助GyroGear打造為顫抖症患者量身訂製的可穿戴式醫療設備GyroGlove，並協助後續在亞洲地區的製造與行銷宣傳。鴻海同時也參與GyroGear近期的種子輪募資，投資100萬英鎊（約138.6萬美元）並取得一席董事。

鴻海科技集團中央投資總處長詹晉宗表示，此次與GyroGear是鴻海推動「3+3」（電動車、數位健康、機器人三大產業及人工智慧、半導體、新世代通訊技術三項技術）策略的一環，象徵鴻海的製造領域實力和相關技術有機會創造更多不同的可能性，同時有助提升集團數位健康的實力，進一步發掘潛在商機，提高股東報酬率。

GyroGear創始人FaiiOng指出，透過此次合作，鴻海所提供的品質管理、技術知識以及布局全球的供應鏈網絡，將能支持GyroGear在全球各地實現在地生產GyroGlove的目標，同時也能不斷優化相關技術和專業知識。

鴻海與GyroGear也正計畫在台灣建立一個研發中心，專注於硬體和軟體開發，AI機器學習和臨床大數據研究，進一步加快數位健康產品和應用領域的布局。

鴻海表示，GyroGlove利用陀螺儀功能以機械方式控制手部震顫，當患者因帕金森氏病或原發性震顫而使得手部出現無法控制的顫抖情況時，透過穿戴GyroGlove就能恢復手部功能，提升生活自理能力。

根據統計，目前全球有超過2億人受到顫抖症狀影響，其中有超過半數在亞洲地區，患有帕金森氏病或原發性顫抖症，預估到2030年將成長一倍。鴻海指出，GyroGlove是目前正在開發中的可穿戴裝置，在提高顫抖患者的手部穩定方面，已取得相當不錯的成果。其小巧輕便的包裝中配有可拆卸式安全帶，未來透過優化設計將具有美觀與方便性。產品在北美和歐洲地區推出後，鴻海將擁有在亞洲生產和獨家銷售GyroGlove的所有權。

鴻海 投資 台灣

上一則

輝達併ARM 科技巨擘反對

下一則

屋主可享哪些稅賦優惠？

延伸閱讀

鴻海競標大馬8吋廠傳失利

鴻海競標大馬8吋廠傳失利
鴻海47年首度線上年終 47員工獲新台幣100萬元現金獎

鴻海47年首度線上年終 47員工獲新台幣100萬元現金獎

鴻海元月驚奇 營收174億美元

鴻海元月驚奇 營收174億美元
鴻海強攻5G 中日兩地大進擊

鴻海強攻5G 中日兩地大進擊

熱門新聞

車用晶片缺貨凸顯全球半導體供不應求，製造過度依賴亞洲的長期問題，已在美國產官學界掀起反思。（路透）

車用晶片荒無解 台積電無能為力 「委外代工」成話題

2021-02-09 19:32
「新興市場教父」墨比爾斯說，全球經濟的強勁復甦，將激勵新興市場今年的表現超越已開發市場。圖／路透

「新興市場教父」看好 持有這些台灣企業股票

2021-02-13 09:14
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
圖：pixabay

諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

2021-02-08 13:18
前美國財政部長、國家經濟委員會主席桑默斯。美聯社

桑默斯vs.克魯曼 兩大經濟學泰斗辯論刺激方案

2021-02-13 07:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪