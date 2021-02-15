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中國鼓勵就地過年消費 多地發數字幣

中國新聞組／北京15日電

今年春節，中國內地多個城市以發放消費券、現金紅包等多種形式，引導民眾留下來「就地過年」。其中，深圳、蘇州、北京等城市作為數字人民幣的試點城市，陸續下了一波數字人民幣的「紅包雨」，為春節添年味。

中通社報導，北京「數字王府井冰雪購物節」一次性發放5萬個200元（人民幣，下同，約30.96美元）數字人民幣紅包。在線上，京東商城有近2300個品牌參與，線下則有王府井商圈近800個品牌參加。

據報導，春節假期第一天，總價值3000萬元的數字人民幣「蘇州年貨節」紅包開始陸續到帳。在蘇州不少老字號門店，都專門開設數字人民幣窗口，供抽中紅包的消費者使用。

實際上，數字人民幣在多地先後測試後，就開始探索更多使用場景。「就地過年」這一契機，為各地政府引導該政策、促進春節消費提供絕佳的場景。早在春節之前，深圳就提前為留在龍崗區的外來務工人員發放2000萬元數字人民幣紅包，鼓勵120萬龍崗工人留深過年、留深消費。

上海復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示， 最近北京、蘇州、深圳都在春節之前發放了一輪數字人民幣紅包，通過發放數字人民幣紅包，進一步鼓勵市民擴大消費，有利於提振消費市場，進一步擴大內需。

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