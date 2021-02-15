宅酒店過大年 中國酒店預訂迎高峰

春節假期南方多地花香四溢，散發濃濃春意。圖為日遊人14日在武漢沙湖公園賞花。（新華社）

今年春節假期因官方鼓勵「就地過年」，許多民眾不返鄉，選擇「宅酒店過大年」。據同程旅行的數據顯示，酒店迎來春節期間的預訂高峰，三線及以下城市在春節假期前三天的酒店預訂量較2019年同期增長近三成，高於一二線城市；今年春節期間城市周邊的「微度假」也很熱門。

紅星新聞報導，2月14日情人節恰逢年初三，許多人響應「就地過年」號召的同時，也不忘與情人外出度過浪漫的節日，使得酒店的預訂高峰持續到正月初五。據同程旅行的數據顯示，

春節假期前三天酒店預訂熱門城市主要集中在一線和新一線核心城市，分別為深圳、重慶、上海等。

值得注意的是，三線及以下城市在春節假期前三天的酒店預訂量與2019年同期相比增長近三成，高於一二線城市，主要集中在廣東、四川、江西等地。春節假期前三天，本地消費促使電競房、影音房、溫泉房等休閒酒店預訂量與2019年同期相比增長32.5%。

今年情人節和春節假期的雙重效應，加上城市周邊遊等「微度假」方式的本地消費帶動，從正月初二開始，酒店預訂訂單量逐漸增長，在情人節當天達到預訂高峰，同程旅行大數據預測酒店的預訂熱度將持續到正月初五。

另盤點春節假期前三天，相比往年的異地「長線遊」，今年春節期間城市周邊的「微度假」熱門。數據顯示，城市周邊的溫泉遊、親子 遊等備受青睞，森林山岳、歷史遺跡、古鎮村落、主題樂園、溫泉滑雪 等類別的景區出遊需求強勁。

另春節假期過半，不少熱門航線 的機票價格已開始回落，部分航線的機票價格比高鐵二等座還便宜。