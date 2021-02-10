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台積員工分紅 每人4.8萬美元

記者簡永祥／台北10日電

台積電昨天舉行董事會，一口氣通過9項議案，最受各界關注的去年第4季盈餘分配案決定維持每股配息2.5元，核准員工分紅，換算每人大約可領139萬元台幣（約4.8萬美元）創新高，羨煞一般上班族。同時，董事會通過斥資186億日圓（約1.8億美元），赴日本設立三維空間積體電路（3DIC）先進封裝材料研發中心。

台積電維持高資本支出，董事會通過今年將在近百億美元的額度內發行無擔保公司債，其中台灣為1200億元（約44億美元）、國外為45億美元，創下台積電歷年最大舉債動作。

此外，台積電董事會還通過去年財報、首季資本支出、采鈺上市釋股及今年股東會日期和2位副總晉升等議案。針對去年第4季盈餘分配，董事會決議維持每股配2.5元，並訂6月17日為除息交易日。

法人認為，台積電目前單季每股獲利都超過5元，今年下半年有機會將配息上修至每股配息3元的水準。

台積電去年的員工分紅總額高達695.06億元台幣（約24.2億美元），創歷年新高，以5萬名台灣員工換算，平均每人約可領員工分紅139萬元，比前年的103萬元多36萬元，連5年破百萬台幣，令人稱羨。

在日本經濟產業省極力邀請下，台積電正式點頭赴日設立先進封裝材料研發中心，台積電董事會昨通過投資186億日圓在日本設立100%持股的子公司，擴展3DIC材料研究。台積電首季資本預算117億9480萬美元，持續布建先進製程、先進封測產能及研發支出，並擢升研發組織2奈米平台研發處資深處長葉主輝為副總經理，林宏達擔任副總經理暨資訊長。

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