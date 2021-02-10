我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

砸4.6億美元建廠 藍思搶iPhone訂單

記者林則宏／綜合報導

蘋果中國供應鏈企業藍思科技公告，子公司藍思科技（湘潭）公司擬以自有資金或借款方式，投資人民幣30億元（約4.6億美元）建設「智能終端設備智造一期」項目，建成後可年加工組裝智能終端產品1億部，正式進軍整機代工領域。

根據公告內容，藍思科技這項新投資項目主要將從事各類智慧終端的整機組裝業務，包括智慧型手機、平板電腦、可穿戴設備、汽車電子、智能家居家電、醫療設備、電子菸等。

目前尚不清楚藍思科技是否能藉此搶得iPhone訂單。藍思科技表示，目前已獲得「部分智能手機客戶」的整機組裝訂單，並與智能穿戴、平板電腦、汽車電子、醫療設備等領域客戶達成了較強的合作意向。

公告稱，公司多年來在行業內深耕細作及口碑，贏得了一批優質、穩定的國際知名品牌客戶資源，如：蘋果、三星、華為、OPPO、vivo、小米、榮耀、特斯拉、亞馬遜等。

「憑借在行業內較高的知名度和良好口碑，公司不斷加深與現有客戶戰略合作，並持續獲得新的客戶資源，產品與業務結構不斷優化，各類智能終端的應用場景也不斷豐富，目前業務已深入消費電子、汽車電子、智能家居家電、醫療器械等行業。」

「通過實施本項目，將加快實現公司一站式綜合服務平台發展戰略，增強客戶黏性，有利於獲取更多的商業機遇。」

汽車 智慧型手機 投資

上一則

看齊麥當勞 漢堡王5地試推會員方案

下一則

推特預警今年成本支出增25% 估Q1營收逾9.4億元

延伸閱讀

iOS 14.5還有其他新功能！呼喚Siri可播放其他音樂服務

iOS 14.5還有其他新功能！呼喚Siri可播放其他音樂服務
小摩：iPhone 12 Pro將大力增產 mini面臨停產命運

小摩：iPhone 12 Pro將大力增產 mini面臨停產命運
iPhone 13估有4款機種、鏡頭電池升級

iPhone 13估有4款機種、鏡頭電池升級
特斯拉新車設計曝光 iPhone變數位鑰匙

特斯拉新車設計曝光 iPhone變數位鑰匙

熱門新聞

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30
分析師表示，有美股「恐慌指數」之稱的VIX上周跌逾36%且破25，預示美股仍有一波行情。美聯社

VIX五天跌逾20%且破25點 分析師：預示美股還會漲

2021-02-06 11:50
美國政府公布報告指出，去年因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創全球經濟，美國2020年貿易赤字達到6787億美元，創下2008年以來新高。 歐新社

美去年貿易逆差 攀12年來高點 中國超車加墨兩國 為美最大貿易夥伴

2021-02-06 17:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論