砸4.6億美元建廠 藍思搶iPhone訂單

蘋果中國供應鏈企業藍思科技公告，子公司藍思科技（湘潭）公司擬以自有資金或借款方式，投資 人民幣30億元（約4.6億美元）建設「智能終端設備智造一期」項目，建成後可年加工組裝智能終端產品1億部，正式進軍整機代工領域。

根據公告內容，藍思科技這項新投資項目主要將從事各類智慧終端的整機組裝業務，包括智慧型手機 、平板電腦、可穿戴設備、汽車 電子、智能家居家電、醫療設備、電子菸等。

目前尚不清楚藍思科技是否能藉此搶得iPhone訂單。藍思科技表示，目前已獲得「部分智能手機客戶」的整機組裝訂單，並與智能穿戴、平板電腦、汽車電子、醫療設備等領域客戶達成了較強的合作意向。

公告稱，公司多年來在行業內深耕細作及口碑，贏得了一批優質、穩定的國際知名品牌客戶資源，如：蘋果、三星、華為、OPPO、vivo、小米、榮耀、特斯拉、亞馬遜等。

「憑借在行業內較高的知名度和良好口碑，公司不斷加深與現有客戶戰略合作，並持續獲得新的客戶資源，產品與業務結構不斷優化，各類智能終端的應用場景也不斷豐富，目前業務已深入消費電子、汽車電子、智能家居家電、醫療器械等行業。」

「通過實施本項目，將加快實現公司一站式綜合服務平台發展戰略，增強客戶黏性，有利於獲取更多的商業機遇。」