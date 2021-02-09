台積電5奈米營收 今年衝50億美元

研究機構Counterpoint Research發布最新預測顯示，估計台積電今年在5G智慧手機晶片需求提升下，預期5奈米營收將衝破50億美元（約新台幣逾1,400億元），創下歷史新高，成為獲利主力。（路透）

受惠第五代行動通訊（5G）與AI、高速運算等帶動，全球晶圓代工市場2021年需求持續強勁，大廠訂單都陸續看到2022年。研究機構Counterpoint Research發布最新預測顯示，估計台積電 今年在5G智慧手機晶片需求提升下，預期5奈米營收 將衝破50億美元 ，創下歷史新高，成為獲利主力。

台積電去年第4季單季獲利1427.7億元（約49.8億美元），每股純益5.51元，依據機構預測，台積電今年5奈米營收規模已接近一季獲利，由於台積電年度營收已破兆元，換算5奈米營收占比約20%。

台積電一向不評論單一客戶訊息，不過，研究機構預測，全球5奈米製程需求中，蘋果占比53%，其次高通占24%，二者都是台積電長期夥伴，在台積電5奈米製程領先下，預料今年蘋果仍穩居台積第一大客戶，第二則來自高通X60基頻晶片等需求。

不僅台積電先進製程滿載，Counterpoint Research發布的預測報告顯示，2021年全年台積電與三星5奈米製程稼動率都會超過九成，主要來自5G智慧手機裝置所需晶片帶動需求，同時7奈米製程也因遊戲機、雲端伺服器、AI，甚至挖礦、電動車等應用等需求相當吃緊，估計二者稼動率都約95％-100％。

至於晶圓代工7奈米全球應用客戶群方面，數據顯示，台積電不少大客戶也是主要的先進製程使用者。台積電採用DUV生產的7奈米與採EUV生產的7奈米+製程，以及三星推出全數採EUV生產的7奈米製程，陸續應用於AI與GPU、網通與電動車車用處理器等。

該機構分析，AMD將拿下全球7奈米製程27%的產能，其次是nVidia的21%占比，高通12%、聯發科約一成，英特爾約7%，博通6%，三星自用代工產能約5%，其餘為賽靈思與其他應用。

該機構也預測，在2020年晶圓代工市場產值820億美元基礎上，估計今年市場產值提升至920億美元，年成長12%，估計台積電今年晶圓銷售成長13%至16%，高於產業平均值。