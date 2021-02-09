頻出問題卻「甩鍋」 特斯拉遭中國5部門約談

特斯拉被中國當局約談，後續值得關注。（中新社）

電動車大廠特斯拉 ，在中國 首踢鐵板。中國國家市場監管總局與中央網信辦、工信部、交通運輸部、以及應急管理部消防救援局等五部門，聯合約談特斯拉，更點名要特斯拉「嚴格遵守中國法律法規」，加強內部管理。

新京報報導， 中國國家市場監管總局網站發布消息指出，中國國家市場監管總局等五部門約談特斯拉，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。

中國國家市場監管總局等五部門並要求特斯拉必須嚴格遵守中國中國法律法規，加強內部管理，落實企業質量安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

特斯拉被監管約談，導火線是特斯拉Model 3在上海起火爆炸，但特斯拉卻推卸起火原因為車輛底部的高壓電池受到撞擊後引發內部電池芯損傷。

中國官媒新華網在第一時間發文批評特斯拉，指特斯拉的藉口是「地面先動的手」。

隨後，特斯拉被爆出，Model 3電池供應商LG樂金化學（中國）生產的電池，曾遭韓國現代汽車召回。市場質疑Model 3電池可能有問題，尤其，特斯拉在中國銷量暴增，LG化學的電池在中國市場產能今年將提升一倍，更將作為熱賣款Model Y車型的獨家電池供應商，其影響的層面將愈來愈大。

在質疑聲浪中，特斯拉5日才宣布召回2萬428輛部分進口Model S車，及1萬5698輛部分進口Model X車輛。禍不單行的是，江西南昌又發生特斯拉充電後出現異常，而特斯拉又「甩鍋」給中國國家電網，推說是中國國家電網充電的電流太大。

接連事故，讓輿論把矛頭指向特斯拉，認為特斯拉是甩鍋第一名，死不認錯。在輿論壓力下，雖然特斯拉向中國國家電網致歉，但仍無法平息爭議，正是最後這一根稻草，引發監管介入調查。

●中製Model 3銷量 不如預期

特斯拉在中國1月銷量不如預期，華爾街見聞報導，1月特斯拉中國國產Model 3銷量1萬5484輛，去年12月銷量為2萬3804輛，月減高達34.9%。

儘管1月銷量略減，但2020年特斯拉全球銷量逆勢增長36%，接近50萬輛，其中大部分的增量來自中國市場。

新京報報導，特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示，2020年雖然美國仍然是特斯拉的最大市場，但中國市場在特斯拉的營收結構占比越來越高。從2018年特斯拉在中國營收17.57億美元 ，2019年為29.79億美元，2020年收入達66.62億美元，年增123.6%。