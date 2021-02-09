我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

華為突破封鎖 去年日賺2600萬美元

記者林宸誼／綜合報導

美國去年封殺華為，但華為去年依舊逆勢成長而且還賺錢。華為內部財務系統顯示，2020年華為總營收1367億美元，年增11.2%，獲利99億美元，年增10.4%；換算下來，每天約賺進2600萬美元。

第一財經報導，接近華為人士透露，華為的全球財務結算系統是當天即時的，上述資料未經過會計師事務所核定，華為財務資料每年都有兩個披露時間，一個是1月初的未經核定的內部即時統計，便於統計各部門業績。另外是經過核定後，按上市公司的要求（雖然華為是非上市公司），在每年的3月底或4月初公布。

中國基金報報導，目前華為2020年正式財報暫未出爐，不過根據2018年華為總股數高達222億股，這兩年總股數應該只增不減，華為起碼分紅人民幣400多億元（約62.3億美元），與A股上市公司對比來看，在分紅力度上，華為分紅金額可躋身A股前六名。

根據華為2019年財報業績顯示，公司透過工會實行員工持股計畫，員工持股計畫參與人數為10萬4572人，參與人均為公司員工。員工持股計畫將公司的長遠發展和員工的個人貢獻及發展有機地結合在一起，形成了長遠的共同奮鬥、分享機制。

2019年，華為全年營收人民幣8588億元（約1337.6億美元），年增19.1%；淨利潤人民幣627億元（約97.6億美元），年增5.6%。

財報顯示，華為是100%由員工持有的民營企業，股東為華為工會和任正非

根據華為的全員持股制度，華為總裁任正非所持有的股份已經下降至1%左右，但由於大部分普通員工所持有的股份屬於虛擬股份，不具備投票權，所以絕大部分的投票權，仍然掌握在華為的核心管理團隊手中。

同時，公司還為任正非保留「一票否決權」，這讓任正非僅持有1%左右股份的情況下，仍然能夠控制華為。

華為 美元 任正非

上一則

連七紅 台灣1月出口衝上342億美元 創新高

下一則

尤達寶寶熱銷 孩之寶獲利優於預期

延伸閱讀

每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工

每股1.86人民幣 華為掏400億 股票分紅10萬員工
華為出手姚安娜商標戰 任正非為「公權私用」致歉

華為出手姚安娜商標戰 任正非為「公權私用」致歉
華為搶註冊姚安娜商標 任正非就「公權私用」內部致歉

華為搶註冊姚安娜商標 任正非就「公權私用」內部致歉
任正非簽署華為回溯激勵計畫 有效期5年

任正非簽署華為回溯激勵計畫 有效期5年

熱門新聞

圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

2021-02-06 09:04
電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透

飆股GameStop重摔逾30% 但捧紅中資交易app「微牛」

2021-02-01 19:16
看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。網路圖片

女股神伍德新綽號「搖錢樹」 公司管理資產破500億

2021-02-07 13:51
道瓊工業指數8日早盤上漲約184點。路透

拜登新冠紓困計畫有望通過 美股三大指數早盤創新高

2021-02-08 10:13
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

2021-02-04 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國