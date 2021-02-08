上海重大建設清單 特斯拉入列

中國產特斯拉Model Y車型，日前在上海首次向顧客開放上路試駕，吸引不少客戶前來實際體驗。圖為顧客上路體驗。（中新社）

上海7日公布2021年上海重大建設項目清單，共安排正式項目166項，聚焦科技產業、社會民生、生態文明、城市基礎設施、城鄉融合與鄉村振興等領域。其中，值得注意的是，科技產業類項目共59項，計畫建成5項，包括上海積體電路產業研發與轉化功能型平台、特斯拉超級工廠一期、上海交通大學張江科學園、上汽大眾MEB工廠建設等。

中國 自媒體報導，上海市發改委7日公布清單中，年內計畫新開工項目18項、在建128項、建成項目20項，另外安排預備項目47項。

第一財經報導，在59項科技產業類項目中，計畫新開工的共有8項。分別是民用飛機航電系統集成平台、格科半導體12吋CIS積體電路研發與產業化項目、鼎泰半導體12吋自動化晶圓製造中心項目、新昇半導體300mm積體電路矽晶圓研發與先進製造新建項目、上海天岳碳化矽半導體材料項目、信達生物上海總部暨全球研發中心、中國生物抗體產業化基地建設項目1期、國盛生物醫藥產業園。涵蓋了上海市3大先導產業和6大點產業。

中國「19」規畫期間，上海已明確3大先導產業和6大重點產業集群的發展目標。根據近日公開的「上海市國民經濟和社會發展第14個5年規畫和2035年遠景目標綱要」，上海對積體電路、生物醫藥、人工智慧 3大先導產業的目標，是努力實現產業規模倍增。同時，還要打造6大重點產業集群，包括電子資訊產業、生命健康產業、汽車產業、高端裝備產業、新材料產業、現代消費品產業。

上海兩會期間，上海市政府副秘書長馬春雷指出，首先是做大做強3大先導產業，也就是積體電路、生物醫藥、人工智慧，同時把上海的6大重點產業做優、做強、做大，進而為上海的經濟發展奠定更好基礎。

上海將持續瞄準重大產業需求，聚焦重點區域、重點領域，推進一批標誌性重大項目落地。在今年首個工作日，作為中國「19」開局的首場活動，上海市重大項目集中開工儀式啟動，全市64個重大項目集中開工，總投資2734億人民幣 。