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歐菲光「替身」 中國手機ODM龍頭「聞泰」打入蘋鏈

記者林宸誼／綜合報導
歐菲光生產線。（取自歐菲光官網）
歐菲光生產線。（取自歐菲光官網）

聞泰科技與歐菲光7日分別在上交所發布公告，表示雙方已經簽署了「收購意向協議」，聞泰科技擬以現金方式，購買包括歐菲光持有的廣州德爾塔，以及境外特定客戶（即蘋果）供應鏡頭的相關業務資產，具體交易金額由雙方在正式收購協議中確定，這也代表聞泰科技取代歐菲光，獲得蘋果供應商資格。

被美國列入實體清單後，歐菲光傳要被蘋果踢出供應鏈。歐菲光1月25日公告，決定將包括廣州得爾塔在內的四家子公司打包出售，資產逾人民幣110億元（約17億美元）。

第一財經日報報導，聞泰科技內部人士表示，收購的價格還在評估當中，這塊業務本身比較優質，是歐菲光的主要利潤來源，而且這次收購並沒有涉及先前受美國制裁的公司。

根據公告，聞泰科技擬以現金方式，購買歐菲光擁有的鏡頭相關業務資產，具體包括歐菲光持有的廣州得爾塔100%股權，及歐菲光及控股公司在中國及境外所擁有，與向境外特定客戶供應鏡頭相關業務的生產設備、研發設備、測試設備等經營性資產，並包括專利、技術秘密、製造方法、製程、配方、存貨等無形資產。

交易標的中的廣州得爾塔（歐菲光華南工廠），原本是索尼在華南的生產基地，主業是生產和銷售微型鏡頭及相關部件，2017年被歐菲光收購並完成交割，該工廠擁有先進的頭模組開發和封裝技術。

網易科技報導，中國市調機構賽諾電子分析師李剛表示，鏡頭是手機、IoT、智慧汽車等領域未來主要的技術方向，鏡頭高階化、雙攝、三攝等技術創新帶來不斷增長的巨大產業機遇，歐菲光的鏡頭業務在蘋果中國的產業鏈當中，是最核心、價值最高的部分，這次聞泰科技收購歐菲光蘋果業務所有資產，代表有機會成為蘋果鏡頭主力供應商之一。

聞泰科技是中國手機ODM龍頭企業，2019年透過對安世集團的收購成為備受外界關注的半導體公司，藉由這次收購，聞泰科技將從產品集成業務向上游電子零組件戰略拓展，構建全產業鏈服務能力。

作為中國第一大ODM廠商，旗下客戶不僅有三星、LG等國外大廠，同時華為、小米、華碩等廠商，也是聞泰的客戶。

李剛表示，聞泰在原有半導體IDM和通訊產品集成兩大業務的基礎上，開拓了光學全新的賽道，已形成從晶片設計、製造、封裝測試，到光學配件、手機、平板等研發製造的完整產業鏈。

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