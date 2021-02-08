北京數位人民幣測試 抽155萬美元紅包

北京 數位人民幣 紅包來了。北京7日啟動「數字王府井、冰雪購物節」數位人民幣紅包預約活動，以預約報名、抽籤的方式，向中籤民眾發放5萬份、每份金額200元人民幣（約31美元），總共1000萬元人民幣（約155萬美元）的紅包，拉動當地內需，鼓勵「就地過年」。

北京市地方金融監督管理局指出，7日開啟民眾預約後，10日晚間9時將公布中籤結果，用戶中籤後，可根據活動規則下載「數字人民幣APP」，並開立個人數位錢包後領取紅包。

消費場景包括線上與線下指定商戶兩個管道。線上可在京東APP、京喜APP進行，京東是數位貨幣 試點中首個接入數位人民幣的大陸電子商城APP，之前曾支持兩輪蘇州數位貨幣紅包試點；線下則在北京市東城區王府井地區指定的活動商戶進行購物消費。

值得注意的是，個人數位錢包的開立只能在工、農、中、建、交、郵儲六家大陸國有銀行中選擇，但此次北京數位人民幣紅包的領取和使用無需綁定，也就是說，沒有這六家國有銀行的銀行卡也能報名。

這是北京開展數位貨幣試點以來首次大規模向公眾開放。去年12月，北京麗澤橋西金唐大廈一家咖啡店啟動了數位人民幣應用場景測試，但當時僅對數位貨幣研究所及大陸央行體系內部人員開放。