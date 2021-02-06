強強聯手！中國快遞龍頭順豐 傳收購嘉里物流

順豐控股為提升綜合物流能力，正籌畫收購嘉里物流部分股權。（中新社）

中國快遞龍頭順豐控股傳出將收購嘉里物流部分股權，兩家公司5日宣布臨時停牌，因收購事宜待披露。分析指出，嘉里物流業務遍及全球，順豐控股若入股，強強聯手將共創雙贏。

財新網報導，順豐控股公告，為進一步提升綜合物流解決方案能力，公司計畫收購一家公司的部分股權，決定昨日起臨時停牌，預計停牌時間不超過五個交易日。不過，順豐控股未披露標的公司具體名稱。

彭博資訊引述消息稱，順豐控股正在洽談收購馬來西亞首富郭鶴年家族旗下的物流資產嘉里物流。嘉里物流是一家總部位於香港的第三方國際物流服務供應商。

澎湃新聞報導，此前有傳言稱，順豐正尋求獲得嘉里物流公司價值50億美元 物流部門的股權，該交易正在談判中。

但彭博援引知情人士稱，順豐控股正在商談收購嘉里物流少數股權。

同時，嘉里物流考慮將一些資產出售給母公司嘉里建設。嘉里建設目前持有嘉里物流約四成股權，潛在交易的細節仍在討論中。

順豐控股在深圳上市，股價 在過去一年約上漲兩倍，市值約750億美元，超過聯邦快遞。受益於阿里巴巴和京東帶來的大陸網購繁榮，該集團旗下的順豐快遞發展迅速。

停牌前一天，順豐股價在4日創下歷史新高，收在人民幣 106.45元，總市值達人民幣4850億元。

官網資料顯示，嘉里物流為整個亞洲區域公司提供倉儲、分銷和供應鏈解決方案，服務包括航空貨運、卡車運輸及遠洋貨運，以及為電子商務公司提供的海關經紀和跨境物流，在全球59個國家和地區設有分支機構。

觀察者網報導，2019年嘉里物流收入超過港幣400億元，是在港交所上市的最大國際物流公司。

2020年中期報告顯示，嘉里物流的營收年增10%至港幣218.8億元，獲利港幣14.8億元。