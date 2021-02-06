阿里巴巴發債50億美元 逾6倍超額認購

儘管面臨中國監管壓力，阿里巴巴5日宣布，已完成50億美元 的優先無抵押債券 發行，創出逾380億美元、逾六倍的超額認購，代表投資 者對阿里巴巴依然信心滿滿，並不擔憂該公司正面臨監管審查。

路透引述知情人士的話報導，幾家主權財富基金以及備受矚目的美國多頭基金，都在買家之列，對各天期到期的債券需求「極其強勁」。

阿里巴巴此次發債分四個期限，包括10年期、20年期、30年期和40年期，最終發行利率相對於相同期限美債殖利率的溢價，比初步價格指引低了30到40個基點，代表投資人的信心。

這次債券發行，也是繼去年5月騰訊控股60億美元債券發行以來，最大規模的美元債券發行。

消息人士表示，各券種需求都十分強勁，投資者並不擔心阿里巴巴創辦人馬雲的商業帝國，在中國面臨的更嚴格官方審查。

消息人士指出，公司決定將定價的升水幅度收窄30到40個基點，是受到需求強勁的推動。

儘管螞蟻集團IPO暫緩後，阿里巴巴面對重重風波，但隨著馬雲上個月短暫的公開露面、螞蟻集團整改的啟動，外界預計這家科技巨頭，已經躲過最糟的狀況。美國政府並不禁止美國人投資阿里巴巴的決定，也降低了市場對未來前景的擔憂。

消息人士指出，阿里巴巴需要中國國家發改委的批准才能發行債券，這使投資者相信，監管機構不會對這家公司施加太大的壓力。

阿里巴巴曾表示，這筆資金將用於償付海外債務，支持未來的潛在收購和投資於「補充性業務」。