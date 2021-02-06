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中國「短影音第一股」快手科技在港上市 首日大漲160%

記者蔡敏姿／綜合報導

中國「短影音第一股」快手科技5日在港上市首日大漲160%，點燃新經濟熱潮，中概股回流氣勢旺，快手兩位創始人身價逾人民幣千億元。

快手科技發行價港幣115元，募資額達412.7億美元，是今年港股最大募資金額的上市案。快手是抖音的最大勁敵，上市後有足夠的銀彈後，將威脅抖音的短視頻龍頭位置。

每經網報導，快手首掛牌交易開高漲193.9%至港幣338元，市值近港幣1.4兆元，位列港股上市公司市值第八位。最終收盤港幣300元，上漲160%。

快手創始人宿華在上市敲鑼儀式現場表示，希望用科技的力量，讓勞動和創造釋放更大的能量，讓價值創造者得到更好的回報。

快手自2011年推出動畫工具Gif快手，到2013年轉型短影音社區，如今在中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶超過3億，成為廣泛使用的社交平台。十年磨一劍，掛牌上市，進入嶄新的階段。

快手背後的投資陣容堅強，招股書顯示，IPO前，騰訊持有快手21.5%股份，五源資本持股16.6%，紅杉中國持股約為3.3%，百度也持有3.8%股權。

新華網報導，香港金融管理學院教授楊玉川認為，快手是目前大型短影音社交平台全球上市的第一股。對投資者而言，中國這種創新企業正處高增長期、極具吸引力。快手只是赴港中概股中的一員，北水南下，中概股回流成趨勢，投資者看好中國經濟，看好新興產業的發展。

去年疫情期間帶動網路快速成長，快手2020年前三季營收人民幣407億元，直播收入占總收入的62.2%。

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