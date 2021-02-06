我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

供應鏈視訊 美國業界挺台灣加入CPTPP

記者黃有容／台北6日電
跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP 製表／黃有容
跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP 製表／黃有容

「台美供應鏈合作前景座談會」昨天以視訊會議形式登場，經濟部長王美花會後表示，雙方有超過100人參與，都希望增加台美人才交流，以及在國際上成立營業秘密聯盟，已確保智財權；美方產業界則提出，美國應要回歸跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），且應該要邀請台、韓一起加入，並支持簽署台美自由貿易協定（FTA）。

王美花表示，會議由駐美代表處跟美國在台協會（AIT）主辦，美國官方則有AIT處長酈英傑出席，至於其他美方官員由誰代表參加，她僅表示台美間有默契不對外公開，但「有相當資深的官員參加。」

這場視訊會議有全球五百大企業報名，講者包括美國ITIF（科技創新基金會）、SIA美國半導體協會、高通、康寧等，台灣相關半導體協會、台積電等，其他業者則是參與者。台方官方代表除王美花外，尚有經濟部次長陳正祺、貿易局長江文若、工業局長呂正華等人。

王美花說，AIT和她雖全程與會，不過這場是產業界對話為主，針對產業界提出的建議，並未透露台美官方任何回應。她說，雙方參與者都認為這樣的對話平台式很好的方式，後續有望再度安排。

外界揣測美方將要求台灣業者優先提供車用晶片，王美花指出，美方確實提到「謝謝台灣在車用晶片問題上的協助」，美官員與協會都向台灣業者致謝，但沒有其他討論。

會議共進行兩小時，王美花說，會談主軸包括，首先提到台美之間電子產品與半導體數十年以來都維持很深的合作關係，尤其是半導體產業，雙方不斷使用「互相依賴（interdependence）」這個字眼。

美國 台灣 視訊會議

上一則

不是散戶！對沖基金 軋空GameStop主力

下一則

就業雖回升 重返正常仍延宕 休閒、酒店業工作可能永遠流失

延伸閱讀

台美供應鏈視訊會 美業者挺台灣入CPTPP

台美供應鏈視訊會 美業者挺台灣入CPTPP
台美半導體鏈座談 經長撇晶片換疫苗

台美半導體鏈座談 經長撇晶片換疫苗

新聞評論／王美花不可拿台積晶片當外交籌碼

新聞評論／王美花不可拿台積晶片當外交籌碼
黑白集／買疫苗慢幾拍 只會怪大國超買?

黑白集／買疫苗慢幾拍 只會怪大國超買?

熱門新聞

圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
特斯拉創辦人馬斯克常在推特上分享投資題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。路透

馬斯克的推文牽動市場 引發監管機關應出手聲浪

2021-01-31 13:03
電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透

飆股GameStop重摔逾30% 但捧紅中資交易app「微牛」

2021-02-01 19:16
日經新聞指出，美國對中國的制裁造成全球晶片荒，進一步拉抬台積電在全球晶片產業的主宰地位。 歐新社

日經：美國再次打破全球晶片業平衡 台積電繼續挑大梁

2021-01-31 07:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕