螞蟻轉型金控 剝離消費者信貸數據業務 2年內重啟上市

螞蟻集團將轉型為金融控股公司。（新華社）

阿里巴巴旗下的南華早報報導，螞蟻集團已就集團重組 計畫，與中國 金融監管機構達成協議，計畫涉及螞蟻集團主要業務，納入一家金融控股公司，並以北京 為基地的監管機構監督，可能會在農曆年前發布。

路透則報導，螞蟻集團將剝離其消費者信貸數據業務，以回應監管要求，隨著數據剝離，螞蟻集團將轉型為金融控股公司，意味螞蟻集團未來兩年內或有望重啟上市之路。消費者信貸數據及評級業務分拆作為獨立業務部門後，依然會受到中國當局監管。

知情人士引述中國中國人民銀行表示，螞蟻集團的金融控股公司成立後，將由人行頒發牌照並可以重新上市。不過，此項計畫尚未最終決定，依然可能有變。

彭博報導認為，有關重組公告可能會在2月11日春節假期開始之前發布，重組將導致螞蟻集團需要符合類似於針對銀行的資本要求。

中國監管機構於去年11月3日，突然擱置螞蟻集團在上海和香港的345億美元雙重上市計畫，原因是擔心這家公司，對中國國家金融體系構成系統性風險，並違反了消費者的隱私權。不久之後，北京發布了一系列新的金融科技法規，並表明強化對科技金融等領域的反壟斷作為。

經營無處不在的支付寶行動支付平台的螞蟻集團，在自啟動首次公開募股之前，就一直準備重組業務，以符合新規定。

將金融業務存放在控股公司中，代表受到類似於商業銀行的規則的約束，例如關於螞蟻集團如何籌集和使用資金，維持龐大的資本緩衝，建立風險管理系統以及表明可以保護自己的利益，以防止駭客洩漏消費者數據等。

一系列關於金融科技新規定，代表螞蟻可能會在中國金融科技監管改革的最終版本發布後，申請額外的許可證或重新申請現有許可證。

擁有螞蟻集團三分之一的阿里巴巴集團3日表示，中國金融科技監管環境重大變化，螞蟻正制定整改計畫，「集團業務前景和首次公開募股計畫存在很大不確定性，目前無法對這些變化，對阿里巴巴集團的影響進行完整、公正評估。」