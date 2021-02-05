我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

中芯上季報喜 淨利增加93%

記者戴瑞芬／綜合報導
中芯國際去年第4季獲利表現亮麗。（中新社）
中芯國際去年第4季獲利表現亮麗。（中新社）

被美國列入制裁實體清單的陰影下，中國半導體龍頭中芯國際4日發布2020年第4季業績快報（未經審核財報），淨利潤達人民幣12.5億元（約1.9億美元），年增93.5%；營收人民幣66.7億元（約10.3億美元），年增10.3%。

中芯國際首席財務官高永崗更進一步透露，中芯全年營收、毛利等多項財務指標將創新高。

業績大漲背後，中芯國際聯合首席執行官趙海軍和梁孟松雙雙示警，因被列入實體清單，在採購美國先進技術受到限制，今年全年業績預期帶來了不確定風險，中芯在實體清單影響下，今年策略將加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建。

中芯國際財報顯示，2020年第4季淨利潤人民幣12.5億元，增長93.5%；公司營收人民幣66.7億元，增長10.3%；股東淨利潤人民幣43.3億元。不過，相較第3季，營收和毛利都減少，中芯表示，銷售額變動主要是晶圓付運量和其他收入減少導致；而毛利下降則受產品組合變動導致。

不過，中芯國際首席財務官高永崗透露，2020年全年多項財務指標（未經審核）均創歷史新高。預估年收入為39億700萬美元，成長25.4%；毛利9.2億美元，成長43.3%；利潤為7.1億美元，成長204.9%。

對於今年全年業績展望，中芯預期，在運營連續性不受影響的假定前提下，預估今年全年收入目標為中到高個位數成長，上半年收入目標約21億美元；全年毛利率目標為10%到20%之間。

因應美國實體清單制裁，趙海軍和梁孟松也提出策略因應，預計今年資本開支43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝，北京新合資項目土建及其它。產能建設方面，中芯國際計劃今年12吋產線擴產1萬片，8吋產線擴產不少於4.5萬片。

在實體清單影響下，中芯將加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建，拓展平台的可靠性及競爭力。

美元 人民幣 營收

上一則

豐田搶市 開發車用軟體

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

美商務部準部長：華為續留黑名單

美商務部準部長：華為續留黑名單
中芯國際ADR 遭美國場外交易市場摘牌下市

中芯國際ADR 遭美國場外交易市場摘牌下市
中芯國際被強制退出美國場外交易延至2月1日

中芯國際被強制退出美國場外交易延至2月1日
中芯成熟製程許可 傳美國放行

中芯成熟製程許可 傳美國放行

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47
特斯拉創辦人馬斯克常在推特上分享投資題材，觸動這些資產大漲，引發部分人士呼籲美國監管機關應出手控管。路透

馬斯克的推文牽動市場 引發監管機關應出手聲浪

2021-01-31 13:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情