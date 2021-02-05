中國設金融網關 衝數位幣應用

全球銀行間結算組織（SWIFT）與中國 人民銀行合資成立金融網關信息服務公司，新公司的法定代表人是SWIFT中國的首席執行長黃美倫，中國支付清算協會副秘書長程世剛則擔任新公司董事長。市場認為，金融網關將探索數位人民幣 的跨境清算和支付。

據中國國家企業信用信息公示系統顯示，金融網關有五個主要股東，除了SWIFT，還包括人行旗下的清算總中心、數字貨幣 研究所，以及業務主管單位為人行的 中國支付清算協會、 跨境銀行間支付清算有限責任公司。

其中，SWIFT是透過香港子公司出資持有新公司55%的股份。中國人民銀行的清算總中心擁有新公司34%的股份。另外跨境銀行間支付清算有限責任公司、和人行數字貨幣研究所分別持有5%和3%的股份，中國支付清算協會持有剩餘3%的股份。

金融網關在北京註冊成立，經營範圍包括信息系統集成、數據處理、技術諮詢等。董事會共有五位董事 ，持股最多的SWIFT占三席，而中國支付清算協會副秘書長程世剛擔任董事長，另一席董事為中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春。SWIFT中國的首席執行官黃美倫出任金融網關執行長。

SWIFT主要用於商業銀行大額跨境匯款，具有安全性高、資金額度大的特點，一般涉及大型企業及國家間的貿易往來。連通遍布全球200多個國家的1萬1000多家銀行及證券機構、市場基礎設施和企業客戶，主要為美元結算。

雖然國際清算你繞不開SWIFT，但在中國卻很難暢行無阻，因為人行建立了屬於中國的跨境人民幣支付系統（CIPS），抗衡美國主導的SWIFT。尤其CIPS的運營機構——跨境銀行間支付清算公司，正是人行清算總中心全資控股子公司。

也因此，SWIFT聯手人行合資成立金融網關公司，外界評估，將是估探索數位人民幣的跨境清算和支付。

特別的是，人行已在深圳、蘇州、上海、北京等多地進行人行數位貨幣測試，人行數位貨幣將改變未來的貿易結算方式，一旦大規模應用於跨境結算，甚至將躋身國際流通貨幣，而 SWIFT系統終將被數位貨幣取代。因此SWIFT聯手人行合資成立金融網關公司，市場也高度期待數位人民幣國際化的新進程。