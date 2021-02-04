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阿里巴巴擬發行優先無抵押債券 籌資50億美元

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴擬發債50億美元。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
阿里巴巴擬發債50億美元。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

阿里巴巴3日在港交所公告指出，計畫發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括在可持續金融框架下發行的債券，債券的條款尚未確定。阿里未說明公司發債金額，不過香港商業電台引述消息來源指出，這次集資金額高達50億美元（約323億元）。

這也是阿里巴巴旗下的螞蟻集團在去年11月IPO喊卡後，首次進行的發債募資行動。

公告表示，阿里巴巴已向美國證券交易委員會提交6-K表格，關於受限市場及其他條件的影響，擬透過在美國證交會註冊的經承銷公開發行，發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券，債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定。

公告稱，所得將用於一般公司用途，包括營運資本需求、償還離岸債務，以及潛在收購和投資，並計畫將可持續債券出售所得募集資金淨額，用於「合資格項目提供融資或再融資，例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

香港商業電台報導，阿里這次發行債券計畫集資50億美元，最高年期40年，包括在2041年到期的ESG債券（環境Environmental、社會責任Social、公司治理Governance），承銷商是花旗、瑞信、摩根史坦利、摩根大通及中金。

阿里巴巴認為，當前低利率環境有利於發行債券，目前的現金流大部分來自中國境內，長遠而言，隨著阿里巴巴推進全球化戰略，籌集離岸資金有助增強在戰略實施和營運上的靈活性。集團也希望，透過發行ESG債券籌集資金，進一步實踐創新及可持續發展目標。

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