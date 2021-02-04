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聯想上季財報 營收、獲利雙雙創歷史新高

記者蔡敏姿／綜合報導
聯想集團董事長楊元慶表示，財報取得突出成績，供應鏈功不可沒。（本報資料照片）
聯想集團董事長楊元慶表示，財報取得突出成績，供應鏈功不可沒。（本報資料照片）

聯想集團3日公布去年第4季財報（2020/2021第3財季），營收172.5億美元（約1114億元人民幣），年增22%，獲利3.95億美元，年增53%，營收及獲利金額雙雙創歷史新高。

第一財經報導，受財報激勵，聯想集團股價3日大漲4.6%，收港幣10.16元，創下五年半高點。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶3日在財報記者會中表示，財報取得突出成績，供應鏈功不可沒，「自主生產+外包」的業務模式使得聯想集團能夠更好地解決產能的問題，在產能吃緊的情況下，自主生產成為中堅力量。

楊元慶介紹，3S戰略（智能物聯網、智能基礎架構、行業智能）提出後得到了非常好的落實。例如，上一季的軟體和服務業務年增近35%，比過去幾個季的增長都要強勁。為了推進戰略更扎實和堅實，聯想集團整合業務，成立了方案服務業務集團，以驅動在全球的進一步增長。

財報數據顯示，營收及獲利成長主因是個人電腦和智能設備業務營收達928億元人民幣，年增27%，創新紀錄，在全球個人電腦領域的市占率達25.3%，提高0.6個百分點，受到新冠疫情帶動需求大增，聯想在個人電腦和智慧設備業務採用獨特的「自主生產+外包」的混合生產策略，提供更高的生產效率，快速搶占市場。

財報指出，在所有產品中利潤率最高的軟體和服務業務，取得了破紀錄的業績，已開發票收入年增36%，約代表集團收入的 8.1%。

移動業務集團業務推出多個5G模型積極擴展產品，營收達100.7億元人民幣，年增10%。

數據中心業務集團的收入也創下歷史新高，受益於其企業IT基礎設施領域創紀錄的銷售額，以及其雲服務IT基礎設施業務領域強勁的發展勢頭。

財報顯示，累計去年前三季（截至2020年12月31日止九個月），集團營收451.1億美元，年增12%；獲利9.18億美元，年增47%。

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