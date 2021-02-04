我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登籲紓困「加速行動」：1400元金額不降 門檻可升

名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

李克強：大力縮減負面清單 吸引更多外資進入中國

記者戴瑞芬／綜合報導
總理李克強表示，中國市場潛力巨大。（本報資料照片）
總理李克強表示，中國市場潛力巨大。（本報資料照片）

中國總理李克強2日在與外國專家座談時表示，中國人口眾多，經濟還在不斷發展，市場潛力巨大，「希望透過你們發出明確信號：中國有很大的投資潛力」，政府將更大力度推進對外開放， 而開放著力要做的是，更大力度縮減負面清單，吸引更多外資進入中國。

李克強在北京人民大會堂會見在華工作的外國專家代表，進行座談交流。來自美國、義大利、新加坡、尼泊爾、英國、法國的專家就中國經濟與金融、基礎科學研究、新冠肺炎疫情防控、教育、科技創新、環境保護等提出意見和建議。

新華社報導，來自美國的清華大學經濟管理學院蘇黎世保險集團講習教授包邁高在發言中建議，中國要控管金融風險管理，應借鑒國際先進經驗，發展多層次資本市場。

回應金融開放，李克強表示，中國經濟發展的進程，需要也必須要有金融的支撐。需要發展壯大資本市場，開發多種金融產品。

他說，既要在宏觀層面保持金融穩定，也要學習國際上有利於中國發展的有益經驗，培育壯大資本市場、發展保險業、培養小額投資人長期投資意識等，同時要做好金融風險管理的平衡。這方面中國還有很長的路要走。

李克強還進一步承諾會再擴大改革開放。他指出，改革的關鍵是發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，處理好市場與政府的關係。而開放著力要做的一個重要方面是，更大力度縮減負面清單，吸引更多外資進入中國。

李克強向座談的外國專家表示，希望透過你們向外國投資者發出一個明確信號，中國有很大的投資潛力，中國政府將依靠改革開放為動力，處理好市場與政府的關係，努力構建新發展格局，將更大力度推進對外開放。

另外，李克強3日主持召開國務院常務會議，聽取區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施的國內相關工作彙報，要求以深化改革開放促進產業升級，確保協定生效即可落地實施。

會議指出，目前協定條文司法審查、貨物貿易關稅減讓承諾表轉換方案制定已完成，原產地累積規則實施技術準備取得實質進展，對協定涉及的701條約束性義務85%已做好履行準備。下一步，要抓住機遇、應對挑戰。

中國 李克強 投資

上一則

Levi減少庫存 上季毛利率亮眼

下一則

消費積點 麥當勞推本土會員計畫

延伸閱讀

疫苗接種亂 「沒有族裔紀錄」 專家質疑平等性

疫苗接種亂 「沒有族裔紀錄」 專家質疑平等性
中媒不提緬甸政變 稱「大規模改組」

中媒不提緬甸政變 稱「大規模改組」
喬州、北卡2大醫療系統合併 成立新品牌

喬州、北卡2大醫療系統合併 成立新品牌
為住宅加保險 防電器變凶器

為住宅加保險 防電器變凶器

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體

魔高一丈？新冠病毒突變可躲避抗體
經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算

經營之神？惡魔老闆？貝佐斯卸任Amazon CEO的背後盤算
打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相

打完疫苗為何仍確診？揭開4個殘酷真相
宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟

宗教狂熱般信奉匿名者Q 南卡婦人在拜登就職後醒悟