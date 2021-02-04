李克強：大力縮減負面清單 吸引更多外資進入中國

總理李克強表示，中國市場潛力巨大。（本報資料照片）

中國 總理李克強 2日在與外國專家座談時表示，中國人口眾多，經濟還在不斷發展，市場潛力巨大，「希望透過你們發出明確信號：中國有很大的投資 潛力」，政府將更大力度推進對外開放， 而開放著力要做的是，更大力度縮減負面清單，吸引更多外資進入中國。

李克強在北京人民大會堂會見在華工作的外國專家代表，進行座談交流。來自美國、義大利、新加坡、尼泊爾、英國、法國的專家就中國經濟與金融、基礎科學研究、新冠肺炎疫情防控、教育、科技創新、環境保護等提出意見和建議。

新華社報導，來自美國的清華大學經濟管理學院蘇黎世保險集團講習教授包邁高在發言中建議，中國要控管金融風險管理，應借鑒國際先進經驗，發展多層次資本市場。

回應金融開放，李克強表示，中國經濟發展的進程，需要也必須要有金融的支撐。需要發展壯大資本市場，開發多種金融產品。

他說，既要在宏觀層面保持金融穩定，也要學習國際上有利於中國發展的有益經驗，培育壯大資本市場、發展保險業、培養小額投資人長期投資意識等，同時要做好金融風險管理的平衡。這方面中國還有很長的路要走。

李克強還進一步承諾會再擴大改革開放。他指出，改革的關鍵是發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，處理好市場與政府的關係。而開放著力要做的一個重要方面是，更大力度縮減負面清單，吸引更多外資進入中國。

李克強向座談的外國專家表示，希望透過你們向外國投資者發出一個明確信號，中國有很大的投資潛力，中國政府將依靠改革開放為動力，處理好市場與政府的關係，努力構建新發展格局，將更大力度推進對外開放。

另外，李克強3日主持召開國務院常務會議，聽取區域全面經濟夥伴協定（RCEP）生效實施的國內相關工作彙報，要求以深化改革開放促進產業升級，確保協定生效即可落地實施。

會議指出，目前協定條文司法審查、貨物貿易關稅減讓承諾表轉換方案制定已完成，原產地累積規則實施技術準備取得實質進展，對協定涉及的701條約束性義務85%已做好履行準備。下一步，要抓住機遇、應對挑戰。