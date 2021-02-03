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鴻海強攻5G 中日兩地大進擊

記者蕭君暉／台北3日電

鴻海集團攻5G布局兵分兩路，旗下工業富聯（FII）斥資人民幣9.05億元（約1.4億美元），增產5G小型基地台與模組等產品，擴張中國5G設備市占率；夏普則推出小規模用5G設備，搶攻日本工廠與辦公室市場，價格只要目前的五分之一，可望在日本市場占有一席之地。

●投資威州 逾8.5億美元

此外，鴻海表示，美國威斯康辛州科技園區已投資逾8.5億美元，並創造超過3200個工作，生產工業4.0與人工智慧（AI）、資料基礎設施及5G網路等高科技設備，預期2021年將生產更多改變遊戲規則的高科技產品，展現投資威州的決心。

鴻海為擴增5G精密機構組件生產線，子公司工業富聯以人民幣9.05億元，增資旗下蘭考裕展智造科技。

工業富聯表示，蘭考裕展廠區主力產品為手機、基地台、核心網路設備等通訊系統，以及部分網路檢測設備及其零組件，受惠全球5G核心基建如小型基地台、5G模組、CPE、WiFi-6E需求強烈，帶動雲服務商機因疫情新溝通模式而大量推升。

工業富聯表示，考量整體需求及產業布局，近年先後入股鼎捷軟件，增資海寧統合電子科技、深圳裕展精密科技及鄭州富泰華電子精密等公司，軟硬整合後的戰略布局，有助於鞏固數位智慧轉型地位，更一舉擴大產線布局。

至於夏普，日本經濟新聞報導，日本夏普計畫於2021年度內，推出在工廠及大樓等特定範圍使用的「Local 5G」服務。

小規模用的5G（Local 5G） 具備高速度、低延遲、多連結等特徵。夏普以低價格的小規模服務做為武器，要在5G市場闖出一片天。目前5G設備裝設動輒數千萬至上億日圓，夏普將壓低到五分之一水準，希望藉由壓低成本提升Local 5G普及率。

夏普在日本千葉縣及廣島縣的兩個據點，將於3日開設實驗用設施。客群則鎖定工廠、農場、工地等，以迎合顧客需求擴展業務。

此外，鴻海董事長劉揚偉在威州2020年成果報告書中表示，儘管面對全球不確定性與經濟衰退，在員工努力下，威州園區仍很快成為美國頂尖的資料基礎設施製造中心，鴻海也發現很多廠商有興趣購買美國製造的產品，且這個商業機會持續成長，威州未來也將以資料基礎設施製造商出名。

到2020年止，鴻海威州園區已投資超過8.5億美元，並有超過200個商業合約，雇用工作超過3200個，有四個主要設施（總計145萬平方英呎）。目前鴻海威州設施包括多功能大樓、先進製造設施、智慧製造中心及高速運算資料中心等。

5G 鴻海 日本

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