我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

中國影視上市公司 逾七成賠錢

記者蔡敏姿／綜合報導
疫情衝擊中國影視行業，超過七成影視上市公司示警去年財報虧損，其中萬達電影損失最慘重。（中新社）
疫情衝擊中國影視行業，超過七成影視上市公司示警去年財報虧損，其中萬達電影損失最慘重。（中新社）

疫情衝擊下，中國影視行業黯淡，超過七成影視上市公司示警去年財報虧損，其中，萬達電影預估虧損人民幣69.5億元（約10.8億美元），損失最慘重。

北京商報報導，已有17家影視上市公司發布2020年財報預測，共13家面臨虧損，其中，萬達電影表示，估計虧損人民幣61.5億至69.5億元（約9.5億美元至10.8億美元），遠高於2019年虧損的人民幣47億元（約7.3億美元），為中國影視行業中損失最慘重的。萬達電影指出，虧損原因包括受疫情影響影院停擺，公司投資電影未能如期上映、部分影視劇拍攝製作進度延後等。

此外，共七家公司稱全年虧損將在人民幣5億元以上（約7700萬美元），其中有兩家公司虧損逾人民幣10億元（約1.5億美元）。

華誼兄弟也示警指出，去年將虧損人民幣7.8億元至9.8億元（約1.2億美元至1.5億美元），但虧損幅度比2019年縮小。中國電影公司則是上市以來首次虧損，預估虧損人民幣4.6億到6.7億元（約0.7億美元至1億美元）。橫店影視虧損人民幣4.5億到4.9億元（約6900萬美元至7600萬美元）。

不過，有三家公司逆勢獲利，光線傳媒、華策影視、芒果超媒，分別估賺人民幣2.3億至19億元（約3500萬美元至2.9億美元）不等。值得一提的是，芒果超媒預計獲利人民幣19億元（約2.9億美元），年增64.3%，公司製播的「乘風破浪的姐姐」等熱門綜藝和「以家人之名」等劇集有效帶動公司廣告和會員收入大幅成長。

影視傳媒行業分析師曾榮認為，前兩年影視上市公司出現多數虧損的情況，與部分公司大舉擴張，併購公司實際經營並不理想導致商譽減值，與整體市場調整並加強管理有密不可分的關係。去年多家影視上市公司虧損，除了上述原因外，疫情也打亂市場，甚至一度停滯，影響到影視娛樂圈市場。

另一方面，受疫情影響，海外客戶IP（智慧財產權）衍生品業務訂單量下降，導致2020年度IP衍生品銷售收入下降，影響獲利表現。

中新網報導，展望今年市場，中國整體影視行業持樂觀態度，雖然目前疫情仍反覆，但隨著疫情防控漸趨平穩，中國電影市場有望在供需兩端持續改善，全行業景氣有望恢復。

美元 人民幣 疫情

上一則

觸控螢幕故障 特斯拉召回13.5萬輛Model S和X

下一則

人造肉走向親民化 Impossible Foods零售降價20%

延伸閱讀

世報春晚 包翠英領軍旗袍秀 展美姿

世報春晚 包翠英領軍旗袍秀 展美姿
港星李香琴 戲中最惡奸妃 戲外最暖乾媽

港星李香琴 戲中最惡奸妃 戲外最暖乾媽
最新安博8代電視盒 新年優惠

最新安博8代電視盒 新年優惠
可以批作品 不容人身攻擊 陳凱歌舉報多名博主

可以批作品 不容人身攻擊 陳凱歌舉報多名博主

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任
嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀

嫖妓被嫌「有股臭味」 豬肉販狂捅她30刀