中國影視上市公司 逾七成賠錢

疫情衝擊中國影視行業，超過七成影視上市公司示警去年財報虧損，其中萬達電影損失最慘重。（中新社）

疫情 衝擊下，中國影視行業黯淡，超過七成影視上市公司示警去年財報虧損，其中，萬達電影預估虧損人民幣 69.5億元（約10.8億美元 ），損失最慘重。

北京商報報導，已有17家影視上市公司發布2020年財報預測，共13家面臨虧損，其中，萬達電影表示，估計虧損人民幣61.5億至69.5億元（約9.5億美元至10.8億美元），遠高於2019年虧損的人民幣47億元（約7.3億美元），為中國影視行業中損失最慘重的。萬達電影指出，虧損原因包括受疫情影響影院停擺，公司投資電影未能如期上映、部分影視劇拍攝製作進度延後等。

此外，共七家公司稱全年虧損將在人民幣5億元以上（約7700萬美元），其中有兩家公司虧損逾人民幣10億元（約1.5億美元）。

華誼兄弟也示警指出，去年將虧損人民幣7.8億元至9.8億元（約1.2億美元至1.5億美元），但虧損幅度比2019年縮小。中國電影公司則是上市以來首次虧損，預估虧損人民幣4.6億到6.7億元（約0.7億美元至1億美元）。橫店影視虧損人民幣4.5億到4.9億元（約6900萬美元至7600萬美元）。

不過，有三家公司逆勢獲利，光線傳媒、華策影視、芒果超媒，分別估賺人民幣2.3億至19億元（約3500萬美元至2.9億美元）不等。值得一提的是，芒果超媒預計獲利人民幣19億元（約2.9億美元），年增64.3%，公司製播的「乘風破浪的姐姐」等熱門綜藝和「以家人之名」等劇集有效帶動公司廣告和會員收入大幅成長。

影視傳媒行業分析師曾榮認為，前兩年影視上市公司出現多數虧損的情況，與部分公司大舉擴張，併購公司實際經營並不理想導致商譽減值，與整體市場調整並加強管理有密不可分的關係。去年多家影視上市公司虧損，除了上述原因外，疫情也打亂市場，甚至一度停滯，影響到影視娛樂圈市場。

另一方面，受疫情影響，海外客戶IP（智慧財產權）衍生品業務訂單量下降，導致2020年度IP衍生品銷售收入下降，影響獲利表現。

中新網報導，展望今年市場，中國整體影視行業持樂觀態度，雖然目前疫情仍反覆，但隨著疫情防控漸趨平穩，中國電影市場有望在供需兩端持續改善，全行業景氣有望恢復。