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疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

中國6大航空 去年慘虧163美元

記者林則宏／綜合報導
圖為一架國航飛機正從北京首都機場起飛。（中新社）
圖為一架國航飛機正從北京首都機場起飛。（中新社）

中國證券報報導，受新冠肺炎疫情衝擊，中國國航、東方航空、南方航空、海南控股、吉祥航空及春秋航空等6家上市航空公司，2020年預計虧損合計達人民幣901億元至1049億元（約140億美元至163億美元）。

報導稱，根據各家航空公司日前陸續發布的2020年度業績預告，海航控股2020年預計虧損金額最大，預計將虧損人民幣580億元至650億元（約90.1億美元至101億美元）。

海航控股表示，主要是由於2020年度受新冠肺炎疫情影響，導致公司經營大幅虧損；同時，因海航集團等公司重要關聯方被債權人申請重整，導致公司所持關聯方的股權投資、應收關聯方款項、金融資產及飛機資產等預計可能出現損失。

此外，中國國航預估2020年將虧損人民幣135億元至155億元（約20.9億美元至24億美元）；東方航空預虧98億元至125億元（約15.2億美元至19.4億美元）；南方航空預虧79.07億元至108.61億元（約12.2美億元至16.8億美元）；春秋航空預虧5.38億元至6.29億元（約8000萬美元至9000萬美元）；吉祥航空預虧4.2億元至4.9億元（約6500萬美元至7600萬美元）。

中國民航局的統計數據顯示，2020年上半年，中國民航全行業共完成運輸總周轉量319.1億噸公里，為前一年同期的50.8%；完成旅客運輸量1.5億人次，為前一年同期的45.8%；完成貨郵運輸量299.7萬噸，為前一年同期的85.2%。

儘管去年下半年隨著中國國內疫情穩定，航空業已逐步復甦，但民航客運運輸仍未恢復至疫情前水平。今年開年以來，中國部分地區又傳出零星疫情，中國官方因而倡導「就地過年」、減少人員流動，估計將使得民航客運復甦步伐再度放緩。

但光大證券預期，隨著疫苗接種的穩步推進，旅客信心逐漸恢復，將推動中國國內航空需求的恢復。展望海外市場，隨著疫苗全球範圍接種、海外疫情逐步得到控制、不同國家地區放開旅行限制，航空公司海外航線收入也將快速增長，盈利能力也將隨之恢復。

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