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超級急件！ 車廠搶晶片 喊加價3成

記者李孟珊／台北2日電

車用晶片短缺，美、日、德政府紛紛向台灣求援，台積電、聯電急撥產能，以「超級急件」（super hot run）生產車用晶片之際，傳出國際車用晶片廠為求取得更多貨源，對晶圓代工廠提出再加價25%至30%的條件。這將使得第2季晶圓代工報價漲勢再擴大。

對於車用客戶加價搶產能，台積電1日強調，公司致力提供客戶價值，不評論價格問題。聯電則說，目前首要是設法挪出產能。

現階段晶圓代工產能嚴重不足，先前已傳出台積電等代工廠車用晶片漲價15%。如今國際車用晶片大廠祭出「加價搶量」策略，價格再調高25%至30%，代工廠應接不暇。

有晶圓廠員工員工私下透露，很久沒遇到「超級急件」的狀況，這次還是過年前發生，工廠「忙翻天」，很多同事過年只有休除夕一天。

業界人士透露，目前要插隊卡位產能是「難上加難」，但現正處於第2季晶圓代工產能溝通期，車用業者加價，「再度拉高市場行情」，在價高者得的商業機制與政治壓力下，第2季晶圓代工價格預料將再進一步調升，並出現更大的產能排擠效應。

業界人士表示，面對產能滿載之際，國際車廠也只能加價搶產能，主因「超級急件」這種需要臨時插單的狀況，勢必影響台積電已經接單生產的其他類晶片，可說是牽一髮而動全身，因此大多數晶圓代工業者不會輕易這麼做，因為同時伴隨著降低生產機台的效能、良率下降，還會墊高生產成本，所以客戶通常要加很多錢，才能讓晶圓代工廠點頭。

業界人士進一步分析，即使加價，還是得等三個月，因為在產能滿載的狀況之下，未來三個月生產排程早就確定，甚至未來半年的排程都規畫好了，所以車用晶片最快也要三個月後才能開始正常量產。

據悉，美國政府官員將在2月5日與台灣經濟部長及台積電等台灣半導體廠主管開會、商討車用晶片供應事宜。

台積電 台灣 美國

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