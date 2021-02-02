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滬深杭房市過熱 將加碼調控

記者戴瑞芬／綜合報導
1月中國百城房價漲幅擴大，過熱城市或迎調控加碼。圖為福州市區。（中新社）
1月中國百城房價漲幅擴大，過熱城市或迎調控加碼。圖為福州市區。（中新社）

中國房市持續升溫，中國指數研究院1日發布1月百城房價指數顯示，新建住宅及二手住宅房價的月增率及年增率漲幅均擴大。中指院指出，熱點城市房價仍有上漲壓力，包括滬深杭等過熱城市將面臨房市調控加碼。

值得注意的是，因為房價漲幅擴大，包括滬深杭多地樓市調控再度收緊。中新網報導，1月多地樓市調控加碼，穩房價、穩預期。

其中，上海、杭州調控以限購限售升級、調整增值稅徵免年限為主；深圳加強購房意向登記管理，嚴格審查購房人資格；廣州多家銀行收緊住房信貸額度，上調房貸利率；南京發布人才購房新政，收緊人才資格認定；合肥打擊哄抬房價等違規行為；福建南平發文指出房價上漲過快的縣、市、區，要採取限漲幅、控房價的調控措施，出手遏制房價上漲。

調查指出，1月百城新建住宅均價每平方公尺人民幣1.58萬元（約每坪約2400美元），比12月上漲0.37%，比去年同期上漲3.56%，漲幅分別擴大0.12和0.1個百分點。

百城二手住宅均價每平方公尺人民幣1.55萬元，比12月上漲0.32%，比去年同期上漲3.22%，漲幅分別擴大0.04和0.24個百分點。

整體來看，珠三角、長三角房地產市場交易情緒居高不下，如上海從去年下半年新建商品住宅累計成交面積比前年同期增長近40%，房地產推案幾乎開盤即售罄；深圳新建住宅受限價影響，與二手住宅之間形成價格「剪刀差」，市場購買力聚焦新房市場，人氣高、廣告多的「網紅盤」、日光盤（當日售罄）比比皆是。

尤其東莞、揚州、金華等新建住宅價格漲幅居百城前列。而部分受新冠肺炎疫情影響的城市，新建住宅價格則出現下跌，其中石家莊近11個月來首次下跌。

中指研究院指數事業部研究總監曹晶晶指出，經歷去年底房企集中推案強力促銷，1月重點城市新建案交易回歸正常，2月正逢春節假期，各地倡導就地過年，分析認為居民返鄉置業意願將會下降，就地買房意願可能提升。

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