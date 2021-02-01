台美供應鏈對話 下波談電動車

台美將於2月5日召開視訊供應鏈合作對話，是拜登政府上台後首次。經濟部官員昨表示，首場主軸為半導體，未來將接續舉辦一系列其他產業的對談。在本次半導體產業後，電動車 產業供應鏈合作，料成下波台美對話重點。

台美去年11月辦「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署合作瞭解備忘錄（MOU），確立雙方就經濟合作領域、全球健康安全、科學與技術、5Ｇ及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等對話機制。

台美雙方在首次對話後也達成共識，將就經濟、科學、5Ｇ以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作。無獨有偶，在車用晶片供應議題上，美國 、德國、日本等國官方與企業，近期也請求台灣 協調台灣半導體廠提高產能支援。

官員表示，台美去年11月對話後，雙方協調出一個機制，要讓雙方文官能持續進行事務性溝通，不因政治變動影響，五日將登場的台美供應鏈合作對話，就是該次協調而出的機制，包括半導體、電動車、5Ｇ、防疫物資等議題，都是對話希望涵蓋的範圍。

官員說明，本次台美雙方官方、產業出席人員，以及確切時間仍協調中，但這次會以視訊為主，經濟部長王美花確定會出席。官員強調，該次會議是由台美雙方共同提供平台，讓雙方產業都有機會對話。

官員表示，過去台灣一直希望能有類似對話機制，但美國企業對台灣產業沒這麼高興趣，直到新冠肺炎疫情爆發後，台灣防疫有成，且台灣產業的重要性，近期逐漸被各國所重視。

官員說，本次合作對話，會以半導體業為主題，但不限於單一產業，經濟部也期待，未來能就ＭＯＵ所提及的供應鏈合作相關產業，舉辦一系列的台美對話。