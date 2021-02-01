我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

台美供應鏈對話 下波談電動車

記者鄭鴻達／台北1日電

台美將於2月5日召開視訊供應鏈合作對話，是拜登政府上台後首次。經濟部官員昨表示，首場主軸為半導體，未來將接續舉辦一系列其他產業的對談。在本次半導體產業後，電動車產業供應鏈合作，料成下波台美對話重點。

台美去年11月辦「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署合作瞭解備忘錄（MOU），確立雙方就經濟合作領域、全球健康安全、科學與技術、5Ｇ及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查等對話機制。

台美雙方在首次對話後也達成共識，將就經濟、科學、5Ｇ以及供應鏈等議題討論，並確立在半導體領域的戰略合作。無獨有偶，在車用晶片供應議題上，美國、德國、日本等國官方與企業，近期也請求台灣協調台灣半導體廠提高產能支援。

官員表示，台美去年11月對話後，雙方協調出一個機制，要讓雙方文官能持續進行事務性溝通，不因政治變動影響，五日將登場的台美供應鏈合作對話，就是該次協調而出的機制，包括半導體、電動車、5Ｇ、防疫物資等議題，都是對話希望涵蓋的範圍。

官員說明，本次台美雙方官方、產業出席人員，以及確切時間仍協調中，但這次會以視訊為主，經濟部長王美花確定會出席。官員強調，該次會議是由台美雙方共同提供平台，讓雙方產業都有機會對話。

官員表示，過去台灣一直希望能有類似對話機制，但美國企業對台灣產業沒這麼高興趣，直到新冠肺炎疫情爆發後，台灣防疫有成，且台灣產業的重要性，近期逐漸被各國所重視。

官員說，本次合作對話，會以半導體業為主題，但不限於單一產業，經濟部也期待，未來能就ＭＯＵ所提及的供應鏈合作相關產業，舉辦一系列的台美對話。

台灣 美國 電動車

上一則

鴻海電動車聯盟發動引擎 首推開發者工具

下一則

疫情可能比去年還糟糕 航空業春節商機泡湯

延伸閱讀

拜登喊為電動車供應鏈創造100萬職缺 業界潑冷水

拜登喊為電動車供應鏈創造100萬職缺 業界潑冷水
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」
拜登想讓8年級以下重回校園 教師工會反對 佛奇不贊成

拜登想讓8年級以下重回校園 教師工會反對 佛奇不贊成
擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居