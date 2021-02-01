我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

聯發科敲開蘋果鏈大門 推潮牌耳機Beats

記者鐘惠玲／台北1日電

聯發科5G手機晶片熱銷之際，非手機業務也傳出好消息，打入蘋果100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，預計2、3月開始出貨。這是聯發科首度躋身蘋果相關供應鏈，隨著聯發科敲開蘋果訂單大門，後續雙方合作是否延伸至iPhone等領域，備受關注。

針對打入Beats耳機供應鏈，聯發科表示「無法評論」。業界看好，iPhone 12系列開始不再隨機附贈耳機，Beats產品成為蘋果主打果粉添購耳機的主力，聯發科獲Beats大單，將順勢搶搭龐大的果粉耳機加購商機列車。

業界分析，iPhone 12系列首度取消隨機附贈耳機，蘋果在新品發表會同步宣布推出Beats最新平價頸掛式藍牙耳機「Beats Flex」，售價僅49.99美元，希望透過平價策略吸引果粉另外添購耳機。以iPhone每年出貨量逾2億支來看，後續果粉另購耳機的商機龐大，為聯發科營運增添強勁動能。

業界人士指出，聯發科打入Beats供應鏈，意義重大，不僅是聯發科破天荒首次打進蘋果鏈，過往Beats耳機搭載蘋果自行開發的晶片，如今「捨自家晶片改用聯發科產品」，透露蘋果策略轉向。

尤其蘋果日前於財報會議透露，AirPods等穿戴裝置因基期墊高，成長性趨緩，AirPods屬於蘋果單價較高的穿戴式產品，Beats則有廣大價格帶，從新台幣1500元（約53美元）的入門款，到數萬元的高價版，成為蘋果衝刺穿戴業務的利器。

蘋果看上聯發科晶片高性價比優勢，開始導入Beats耳機，也凸顯蘋果對產品價格與性價比更敏感，都是聯發科的新機會。

據了解，聯發科這次是透過旗下絡達，取得Beats耳機大單。絡達近年積極耕耘真無線藍牙耳機（TWS）晶片，已闖出一番成績，客戶群包括索尼、先鋒、飛利浦等國際知名品牌。絡達在2019年時，TWS耳機方案單月出貨量就已超過1,000萬顆。

Beats是知名耳機品牌，過去一度在宏達電旗下，蘋果在2014年以30億美元收購Beats全數股權，將其納入麾下。

蘋果 iPhone 美元

上一則

美股2月 面臨3大利空

下一則

鴻海電動車聯盟發動引擎 首推開發者工具

延伸閱讀

壟斷應用軟體市場 臉書要告蘋果觸犯「反托辣斯法」

壟斷應用軟體市場 臉書要告蘋果觸犯「反托辣斯法」
被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵

被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵
表現超優異但審慎看展望...蘋果財報五大重點一次看

表現超優異但審慎看展望...蘋果財報五大重點一次看
蘋果生產線移往印度越南

蘋果生產線移往印度越南

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居