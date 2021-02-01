聯發科敲開蘋果鏈大門 推潮牌耳機Beats

聯發科5G手機晶片熱銷之際，非手機業務也傳出好消息，打入蘋果 100%持股的潮牌耳機廠Beats供應鏈，預計2、3月開始出貨。這是聯發科首度躋身蘋果相關供應鏈，隨著聯發科敲開蘋果訂單大門，後續雙方合作是否延伸至iPhone 等領域，備受關注。

針對打入Beats耳機供應鏈，聯發科表示「無法評論」。業界看好，iPhone 12系列開始不再隨機附贈耳機，Beats產品成為蘋果主打果粉添購耳機的主力，聯發科獲Beats大單，將順勢搶搭龐大的果粉耳機加購商機列車。

業界分析，iPhone 12系列首度取消隨機附贈耳機，蘋果在新品發表會同步宣布推出Beats最新平價頸掛式藍牙耳機「Beats Flex」，售價僅49.99美元 ，希望透過平價策略吸引果粉另外添購耳機。以iPhone每年出貨量逾2億支來看，後續果粉另購耳機的商機龐大，為聯發科營運增添強勁動能。

業界人士指出，聯發科打入Beats供應鏈，意義重大，不僅是聯發科破天荒首次打進蘋果鏈，過往Beats耳機搭載蘋果自行開發的晶片，如今「捨自家晶片改用聯發科產品」，透露蘋果策略轉向。

尤其蘋果日前於財報會議透露，AirPods等穿戴裝置因基期墊高，成長性趨緩，AirPods屬於蘋果單價較高的穿戴式產品，Beats則有廣大價格帶，從新台幣1500元（約53美元）的入門款，到數萬元的高價版，成為蘋果衝刺穿戴業務的利器。

蘋果看上聯發科晶片高性價比優勢，開始導入Beats耳機，也凸顯蘋果對產品價格與性價比更敏感，都是聯發科的新機會。

據了解，聯發科這次是透過旗下絡達，取得Beats耳機大單。絡達近年積極耕耘真無線藍牙耳機（TWS）晶片，已闖出一番成績，客戶群包括索尼、先鋒、飛利浦等國際知名品牌。絡達在2019年時，TWS耳機方案單月出貨量就已超過1,000萬顆。

Beats是知名耳機品牌，過去一度在宏達電旗下，蘋果在2014年以30億美元收購Beats全數股權，將其納入麾下。