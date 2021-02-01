鴻海電動車聯盟發動引擎 首推開發者工具

鴻海 集團電動車 布局再邁大步，其主導的MIH聯盟31日正式推出電動車開發者工具平台「EVKit」，並將於4月交付符合其技術規格的樣品。

MIH聯盟在鴻華先進官網上公布電動車開發者工具平台EVKit，這是繼聯盟廣召盟友後，第一個正式推出的開發者工具，象徵MIH進入實質運作階段。

MIH規畫，推出第一代EVKit後，4月將正式交付符合其技術規格的樣品，供開發者做進一步測試、研發，其中，納智捷S3、U5將率先採用；第二代的EVKit預計在今年10月16日的第二屆鴻海科技日展示。

由鴻海與裕隆合資的鴻華先進目前客戶主要以MIH聯盟會員廠商為主，而包含納智捷，及與鴻海集團聯盟的吉利控股、拜騰汽車以及飛雅特克萊斯勒集團，都是潛在合作客戶。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，EVKit透過開放式的通信協議及採用線控驅動技術，能有效縮短系統開發者設計與功能確認的時間。

MIH聯盟指出，為解決現階段電動自駕車 發展瓶頸，並突破目前汽車產業的封閉環境，EVKit平台以開放的車端通訊協議，提供自駕車生態鏈業者進行設計開發工作。EVKit採用線控載具Drive By Wire技術（DBW），進行平台動態控制。

根據MIH提供的整車規格，車身重1,645公斤，規畫最高轉速為12000rpm，電機類型為永磁同步馬達，與電動車龍頭特斯拉（Tesla）相同，電池類型為三元鋰電池，續航里程為360km，快充48分鐘最高可充飽80%，慢充要五個小時充飽。