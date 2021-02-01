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中國製造業 擴張趨勢放緩 PMI指數連二月下滑

記者戴瑞芬／綜合報導
（本報資料照片）
（本報資料照片）

中國公布1月官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.3，較12月下跌0.6個百分點，連二月下滑，顯示疫情對企業生產造成影響，製造業擴張放緩。

中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會31日發布1月製造業PMI、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.3、52.4和52.8，分別比12月下滑0.6、3.3和2.3個百分點，均持續在榮枯線50之上的擴張區間。

中國物流信息中心研究員文韜表示，製造業PMI指數下滑，除了受春節季節因素擾動，主要還是局部地區疫情反彈，包括河北、吉林、黑龍江等地受疫情影響較為明顯，有調查企業反映近期生產、採購、運輸等面臨困難，導致區域製造業增速明顯放緩。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指出，春節前後是製造業傳統淡季，1月開局表現，大型企業PMI連續八個月位於52以上，對支撐製造業穩步恢復發揮了重要作用；但小型企業PMI為49.4，持續在臨界點以下，景氣度仍偏弱。

調查發現，製造業產需兩端擴張力度持續走弱，從生產指數和新訂單指數分別為53.5和52.3，較12月下滑0.7和1.3個百分點，行業景氣也是幾家歡樂幾家愁，包括農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工、計算機通信電子設備及儀器儀表等生產指數和新訂單指數均高於56，增長較快；但紡織、化學原料及化學製品等均位於臨界點以下，產需進一步回落。

值得注意的是，進出口景氣度看壞，受耶誕季海外需求集中釋放，疊加全球疫情持續蔓延等因素，部分企業外貿訂單減少，新出口訂單指數和進口指數低於上月1.1和0.6個百分點。

出口悲觀，但內需消費暢旺，受春節長假將近，假日效應帶動消費回暖，消費品行業PMI為52.3，高於12月1.8個百分點。

從消費品行業生產指數和新訂單指數均高於製造業總體，分別為54.1和55.2，產需比12月上升1.5和4.3個百分點，顯示春節消費市場需求釋放明顯，企業生產活動較為活躍。

指數 疫情 中國

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