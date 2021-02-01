疫情可能比去年還糟糕 航空業春節商機泡湯

疫情 衝擊前所未有，東航集團總經理李養民指出，航空業2020年的艱難程度已超過2008年金融海嘯 ，然而，凜冬未褪，現在還等不到春天，因為出現病毒變異，所以疫情對航空業的影響還沒觸底，這是第二個冬天了，如果疫情影響再大的話，可能情況會比去年還糟糕。

屋漏偏逢連夜雨，春節原本是民航業旺季，今年初以來多家航空公司針對返鄉航線 提前進行最大力度的優惠促銷，包括特惠升艙、貴賓室體驗等。然而，疫情再度升溫，多地零星散發，就在春運開始前一天，「就地過年」一聲令下，今年春節民航客運量再度墜崖急降。

春運首日（1月28日）搭機數據顯示，民航飛行班次8850班，較2020年春運首日減少46.7%；預計運送旅客54萬人次，較2020年春運首日減少71.2%。民航業還沒有盼到春天來臨。

不少航空公司以「隨心飛」、「客改貨」的方式來自救，然而效果有限。

東方航空表示，2020年公司推出定制包機、周末隨心飛等產品，並推出客機改貨機的新模式。面對疫情衝擊，公司緊密跟蹤市場需求變化，及時調整運力投放，實施嚴格的成本管控措施，確保運營現金流穩定，努力降低疫情帶來的不利影響，雖然公司上下全力以赴拓源增收、降低成本，但受疫情嚴重衝擊，公司2020年度經營業績仍受到重大不利影響。