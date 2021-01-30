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人行穩定流動性 節前放錢980億人民幣

記者李仲維／綜合報導

本周以來，中國人民銀行大幅回籠資金，市場擔憂貨幣政策轉向收緊，人行29日進行逆回購操作淨投放980億元（人民幣，以下同），稍微舒緩春節前流動性吃緊疑慮。Wind數據顯示，本周人行在公開市場共進行3840億元逆回購操作，6140億元逆回購到期，淨回籠2300億元。

第一財經報導，本周一至周四，人行操作資金淨回籠達3280億元，人民幣同業拆借隔夜利率（Shibor）罕見觸及9%，使得市場對寬鬆流動性預期落空。

銀行資金交易員表示，從業這麼多年，這種節前資金利率漲這麼高的情況，是很罕見的，最近市場都在擔憂流動性是不是就此收緊了。

人行29日淨投放980億元，資金面延續吃緊態勢，Shibor仍然全線上行。

對於流動性的收緊，業界人士表示稍有意外，普遍認為當前是處於調整市場預期的過程，貨幣政策總體基調上仍保持不急轉彎，資金投放持續穩字當頭。考慮到維護春節流動性穩定等因素，預計下周人行就會進行流動性的淨投放。

對於公開市場資金淨回籠引發市場關注，人行旗下的金融時報29日引述中國銀行研究院研究員李義舉表示，與往年相比，今年節前流動性需求是有所下降的。

他認為，由於疫情反覆的影響，大量居民將就地過節，這將降低居民取現需求。

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