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美國制裁華為效應 中國智慧手機出貨年減11%

記者蔡敏姿／綜合報導

全球技術市場分析與市場諮詢機構Canalys29日發布報告，中國去年智慧手機出貨年跌11%至3.3億台，由於美國制裁導致華為業績迅速惡化，整體市場復甦步伐遇阻。

鳳凰財經報導，2020年華為（包括榮耀）市占率從第3季的41%下降至22%，但繼續保持領先地位，OPPO排名第二，vivo位居第三。數據顯示，去年第4季，中國智慧手機市場出貨量達8400萬部，年降4%。「這可能是華為最艱難的時期，在美國禁令下它甚至無法服務於中國市場。」Canalys移動業務副總裁Nicole Peng分析，華為第4季出貨量年萎縮將近五成， 雖然華為產品需求仍然巨大，但在可預見的未來華為並無法滿足需求。

趁此空隙，其他競爭廠商紛紛崛起，OPPO、vivo和小米競相爭奪華為遍布中國的線下渠道資源，其中不乏包括鄉鎮的通路夥伴，並在門市擴張和營銷支持方面投入巨資，帶來立竿見影的效果，市占率在短短幾個月內迅速上升。「積極擴張」是OPPO、vivo和小米在2021年通路建設的關鍵詞。

分析稱，去年蘋果在中國的業績顯著，在iPhone 11和iPhone 12機型的推動下，全年發貨量終於恢復到2018年的水平。第4季的出貨量甚至達到蘋果自2015年第4季發布iPhone 6S以來，在中國市場的最高出貨紀錄。

「2021年中國不能忽視榮耀，它幾乎全面繼承了華為的優勢，旨在贏得華為的忠實客戶，」報告稱，隨著5G成為任何上市的智慧手機的一個必需功能，像OPPO、vivo和小米這樣的手機大廠商將加倍投資旗艦和高端產品線，今年市場將有一波動盪。

華為 中國 手機

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