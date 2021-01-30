中國最大債務爆破…海航集團破產重組 涉債千億美元

背負中國 史上最大債務的海航集團，正式發聲明，指因不能償還債務，法院對集團破產 重整。海南省高級人民法院對海航集團正進行司法審查。預料至少涉7000億人民幣 (約1000億美元)債務，是中國史上最大企業債務爆破。

中國第一財經網站記者報導，申請破產重整的決定，是建立在海航集團海南省聯合工作組摸清海航底數的基礎上。聯合工作組自2020年2月29日進駐後，花費數月時間對海航集團及旗下兩千餘家企業的資產、負債、關聯往來等逐一核查，理清了整個集團的資產底數、管理結構、股權關係和債權關係。

報導說，聯合工作組根據海航集團整體債務風險情況制定了破產重整方案。因海航集團股權、資產、債權債務結構複雜，為最大可能保護各方利益，經多方多輪磋商，形成了海航集團整體風險化解方案，並獲得了相關部門對破產重整思路的理解和支持，後續各階段工作將在「法治化、市場化」的要求下按法律程序實施。

所謂破產重整，是指對符合破產條件但是具有挽救希望的企業，不立即進行清算，而是在法院的主持下，指定破產管理人，依法清理企業的債權債務，制定重整計畫，進行業務上的重組和債務調整，以幫助債務人擺脫財務困境、恢復營業能力。

與破產清算不同的是，破產重整力求使面臨困境但有挽救希望的企業避免關門清算，從而獲得恢復生機的機會。破產重整程序的目標是讓企業重生，避免被清算，而破產清算的目的則是使破產企業的債權人公平受償，使破產企業歸於消滅。

2016年至2017年是海航集團瘋狂海外併購的兩年。2018年，海航集團突然出現歷史上首次虧損，虧損金額高達49億元。