和碩結盟立訊 兩岸蘋果供應鏈破天荒大合作

和碩副董事長暨鎧勝董事長程建中強調，產業可以競爭也可以合作。 （本報資料照片）

兩岸蘋果供應鏈 破天荒大合作。和碩28日董事會決議，旗下機殼廠鎧勝重要孫公司日鎧辦理現金增資，引進紅色供應鏈指標廠立訊資金。根據立訊公告，斥資60億元人民幣 （約9.2億美元）參與日鎧增資，持股比率將過半，並將取得董事席次，雙方結盟攜手力抗蘋果最大組裝廠鴻海。

和碩目前是立訊股東，持股比重低於1%，此次立訊大手筆參與日鎧現增，雙方關係將更緊密。據悉，此次投資 案是由蘋果授意，要在美中關係緊張形成的「G2」環境下，串連兩岸供應鏈能量，達到最佳生產配置。

立訊先前曾買下光寶相機模組事業與緯創昆山廠等台資行業，但這次參與日鎧現增，是「投資」而非「買斷」，也是立訊投資台資關係企業最大手筆，意味與和碩集團與立訊在中國大陸成為金屬配件製造密切夥伴，立訊也進一步達成「零組件＋代工」資源整合。

和碩副董事長暨鎧勝董事長程建中強調，產業可以競爭也可以合作，希望透過此次合作，把不必要的惡性產能競賽，轉化為友好的策略合作關係，藉此讓和碩集團能更從容的調度資源，更有效的使用資源。

和碩董事會28日決議，鎧勝孫公司日鎧辦理現金增資，增加註冊資本金約33.52億元人民幣，和碩放棄優先認購權，並引進立訊集團參與增資案。

和碩未公布立訊入股金額。根據立訊公告，全資子公司立訊精密及常熟立鎧分別以57.6億元人民幣、2.4億元人民幣，參與日鎧現增案，待投資完成後，立訊集團直接及間接持有日鎧50.013%股權，對標的公司形成控股。

和碩與立訊簽署「股東協議」，約定日鎧董事會由五名董事組成，董事長及其中二名董事由立訊精密委派，其餘二名董事由日麗公司（和碩集團持有公司）委派。

本案完成後，日麗公司、常熟立鎧、立訊精密及立訊精密有限公司對日鎧持股比率分別為46.487%、3.5%、48.013%及2%，合計泛立訊勢力持股過半，具有主導地位。

業界人士解讀，儘管立訊並未持有金屬機殼廠鎧勝股權，但從雙方股權架構來看，立訊與和碩的合作，立訊具有主導地位，等於取得鎧勝在iPhone金屬機殼事業。